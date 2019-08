お掃除ロボも当たる!!!『進撃の巨人』×『SwimmyDesignLab』グッズのくじがスタート！

2019年8月30日(金)より、スマートフォンやパソコンから購入できるハズレなしのオンラインくじサービス『くじコレ』にて、クリエイティブ集団SwimmyDesignLab(スイミーデザインラボ)の吉水卓が描き下ろした『進撃の巨人Designed by SwimmyDesignLab くじコレ』の販売がスタートした。



『進撃の巨人』(諫山創、講談社『別冊少年マガジン』連載)は、巨大な壁によって外界と隔てられた人類と圧倒的な力を持つ巨人との闘いが描かれた、ダークファンタジーバトル漫画作品。2009年に連載が始まり、単行本の累計発行部数は8000万部を超え、小説・テレビアニメ・映画などのメディアミックス展開も行われている。



『進撃の巨人』のくじコレグッズのデザインを描き起こしたSwimmyDesignLab(スイミーデザインラボ)は、メディアを問わず『デザイン』と『アート』の境界線を超えた、斬新な創作活動を行うクリエイティブ集団。アートディレクター・吉水卓が描く独特なタッチの絵は国内外で評価され、数多くの有名キャラクターやアーティスト、企業とコラボレーションしている。



『進撃の巨人Designed by SwimmyDesignLab くじコレ』では、スイミーデザインをふんだんに使用したアイテムをラインナップ! 数量限定のリヴァイ兵長パタパタお掃除ロボ(1種)やトートバッグ(7種)等、これまでにないテイストの『進撃の巨人』グッズは、くじコレでしか手に入らない限定商品となっている。



【進撃の巨人Designed by SwimmyDesignLab くじコレ 商品概要】

販売期間:2019年8月30日(金)12:00〜2019年9月20日(金)18:00(予定)

販売価格:1回700円+税

お届け目安:販売期間終了から約2.5ヶ月後(※詳細は購入ページをご確認ください)

配送手数料:1購入あたり 全国一律500円+税



(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」製作委員会





【商品ラインナップ】

▼S賞 兵長パタパタお掃除ロボ(全1種)





▼A賞 デザイントートバッグ(全7種)





▼B賞 デザインマグカップ(全2種)





▼C賞 ICカードステッカー(全7種)





▼D賞 デカ缶バッジ(全8種)





※各賞のうち、いずれか1種類(ひとつ)当たります。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。