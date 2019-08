「あおり運転」から身を守る…若新雄純の「負けたもん勝ち」理論とは？

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。8月22日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、“あおり運転”について取り上げました。茨城県の常磐自動車道で“あおり運転”をしたあと、男性会社員が運転する車を停車させたうえ、殴打してケガを負わせた事件が発生。傷害容疑で指名手配されていた宮崎文夫容疑者が18日(日)に逮捕されました。若新は、開口一番「(車で)普通に走っていて、何もなくいきなりあおられることは、実はほとんど起きていないのでは」と主張します。YouTubeなどでは、今回の事件にかぎらず、あおり運転に至るまでの一部始終を収めた動画がいくつも投稿されています。これらを丁寧に見てみると「例えば、あおられた側が最初にちょっと無理矢理割り込んでしまったとか、少なくとも何かしらの原因やターゲットにされるきっかけがある」と言います。そして、あおり運転へと発展してしまう状況について、“ケンカ運転が起きている”と表現。自身も運転中に「『チッ、急に止まるなよ!』とか『割り込んでくるなよ!』と思うことはよくある」と認めつつ、シチュエーションを例に挙げて説明します。例えば、道や駅などを歩いていて他人とぶつかってしまい、いがみ合いになることがありますが、「相手が怒っているなと思ったら、『すみませんでした』と軽く頭を下げて謝るなど、顔も見えるし距離感もわかるから、殴り合いにまではあまり発展しない」と話します。しかし、車同士の場合、直接対面のときと違って「すみません」と伝えづらいと若新。「(割り込まれるなどして)“クソッ、あいつ!”と思っても、相手からすぐに『すみませんでした』と言われたら気持ちは収まりやすい。でも、割り込まれて“クソッ”と思っても相手に伝わらないし、割り込んだ側も反応のしようがない。目の前に見えるのはまったく表情の変わらない車の後ろ姿だけ」と続けます。アップされているあおり動画を最初から丁寧に見ると分かってくるのが、「最初(のきっかけ)はちょっとしたこと。片方が“クソッ”と思ってちょっとブレーキをかけてみたり、されたほうも“そんなに怒らなくてもいいじゃないか”といった感じで少し幅寄せしたり……ケンカを売るだけじゃなくて買うほうもいて、やり過ごせずお互いにエスカレートしてしまっている」と状況を解説します。「普通は、そのまま車でケンカを続けたら大変なことになるわけで、ある程度のところで終わるんでしょうが、感情を制御できないヤバい人もいたり、そのシチュエーションを楽しむような人もいて、悪質なあおりに発展している」とし、だからこそ「僕らがあおり運転の被害に遭わない方法は、イラっとすることがあってもすぐに自分が折れるしかない。車同士のケンカには絶対に乗らないほうがいい。負けたもん勝ち」と声を大にしていました。今回のテーマは、リスナーの反響も大きく、番組に寄せられたメッセージには「負けたもん勝ち理論はまさにそうだと思う」といった声が。ただ、「自分は間違っていないのに、という気持ちがそれを邪魔してしまうことがある。結局、リスクは自分で考えて避けないといけない」といった経験談も。若新は「もちろんルールを守って運転していたほうは正しい」と前置きしたうえで、「正しいほうが負けるのは悔しいこと。でも、僕が“負けたもん勝ち”と思う理由は、車同士のケンカでムキになって負けられない人は“人生がイケていないヤツ”に違いない。普段充実している人は車同士のケンカであそこまで無茶しないですむはず」と持論を展開。「とにかく車同士のケンカは危険。自分のほうが冷静になって早々に負けてしまったほうがいい。そこで負けても、人生トータルでは勝っているんだと思えばいい」と話していました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286