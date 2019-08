蔦谷好位置「みんなほぼ満点」『未確認フェス』グランプリはSULLIVAN’s FUN CLUB

『マイナビ 未確認フェスティバル2019』が、8月25日(日)新木場STUDIO COASTで開催され、グランプリを北海道の4ピースバンドSULLIVAN’s FUN CLUBが獲得。山梨県の5ピースバンド・ヒライスが準グランプリ、東京都のソロアーティスト・玉名ラーメンが審査員特別賞に輝きました。この模様は、27日(火)と28日(水)にTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」で放送されました。このイベントは、同番組がタワーレコード、NTTドコモ、レコチョクが展開するインディーズ及び新人アーティストの音楽活動を支援する「Eggsプロジェクト」と共催する10代アーティスト限定の音楽フェスです。応募総数3101組の中から、1次、2次、3次審査を経て、この日、4次審査に当たるファイナルステージには8組が出場。特別審査員は、音楽プロデューサーの蔦谷好位置さん、TOKYO FM「RADIO DRAGON-NEXT-」パーソナリティの菅野結以さん、シークレットゲストの片平里菜さんがつとめました。また、オープニングアクトには昨年のグランプリバンド・マッシュとアネモネが、前半終了時には未確認フェスの前身イベント「閃光ライオット」出身の片平里菜さんが、ライブゲストには、CHiCO with HoneyWorksが登場。会場に詰めかけたのべ4200人のリスナーに、熱いステージを届けました。グランプリを獲得したSULLIVAN’s FUN CLUBは7組目に登場。気迫たっぷりのステージを披露し、全曲演奏後は倒れ込んでしまったほど。28日(水)の放送ではパーソナリティのとーやま校長が、蔦谷好位置さんの『衝動がすごいけど、演奏が一切崩れないところが本当にすごい!』という感想を紹介。この日ゲスト出演したCHiCO with HoneyWorksのCHiCOさんは、「カッコいいですね。この中に女の子(ベース)がいるっていうのもまた驚きです」とコメントしていました。なお、グランプリバンドには賞金100万円が贈られるのですが、『地元の札幌でワンマンフリーライブ開催に使いたい』と話していたとのことです。今回の感想として、蔦谷さんは、「今年は去年に増して審査が割れた。みんなほぼ満点。僕は冷静に見ないといけない立場だったのに、1曲目失敗したのに2曲3曲と成長していく姿を見るとエモくなって、感動してしまった」とコメント。熱気に包まれた会場で渾身のパフォーマンスを披露した8組のアーティストたちを前に、受賞式では公式応援ガールをつとめた日向坂46の渡邉美穂さんやとーやま校長が、涙を見せる場面もありました。●「マイナビ未確認フェスティバル2019」オフィシャルサイト<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/