ゴスペラーズが12月より47都道府県ツアー「ゴスペラーズ坂ツアー2019～2020 "G25"」を開催する。
「ゴスペラーズ坂ツアー2019～2020 "G25"」は、12月21日にゴスペラーズがメジャーデビュー25周年を迎えることを記念して行われるツアー。現在、メジャーデビュー記念日である12月21日の東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホールから2020年3月29日の滋賀・滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホールまで計29公演のスケジュールが確定しており、残りの日程については追って発表される。
ゴスペラーズ坂ツアー2019～2020 "G25"
2019年12月21日（土）東京都 かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール
2019年12月23日（月）埼玉県 ウェスタ川越 大ホール
2019年12月26日（木）神奈川県 神奈川県民ホール 大ホール
2019年12月28日（土）千葉県 君津市民文化ホール
2020年1月9日（木）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
2020年1月11日（土）奈良県 なら100年会館 大ホール
2020年1月12日（日）京都府 ロームシアター京都 メインホール
2020年1月18日（土）山口県 下関市民会館
2020年1月19日（日）岡山県 倉敷市民会館
2020年1月25日（土）山梨県 東京エレクトロン韮崎文化ホール 大ホール
2020年1月26日（日）群馬県 桐生市市民文化会館 シルクホール
2020年2月1日（土）大分県 iichikoグランシアタ
2020年2月2日（日）宮崎県 日向市文化交流センター
2020年2月9日（日）香川県 ハイスタッフホール 大ホール
2020年2月11日（火・祝）愛媛県 松山市民会館 大ホール
2020年2月15日（土）鹿児島県 鹿児島市民文化ホール
2020年2月16日（日）熊本県 市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）
2020年2月22日（土）栃木県 宇都宮市文化会館 大ホール
2020年2月23日（日・祝）茨城県 日立市民会館
2020年2月28日（金）新潟県 苗場プリンスホテル ブリザーディウム
2020年2月29日（土）新潟県 苗場プリンスホテル ブリザーディウム
2020年3月7日（土）三重県 四日市市文化会館 第1ホール
2020年3月8日（日）岐阜県 バロー文化ホール
2020年3月13日（金）富山県 砺波市文化会館
2020年3月14日（土）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2020年3月20日（金・祝）福井県 福井市文化会館
2020年3月22日（日）静岡県 静岡市民文化会館
2020年3月28日（土）和歌山県 和歌山市民会館 大ホール
2020年3月29日（日）滋賀県 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール