10月11~14日に東京・恵比寿ザ・ガーデンホールで行われる細野晴臣の音楽活動50周年記念イベント「祝!細野晴臣 音楽活動50周年 × 恵比寿ガーデンプレイス25周年『細野さん みんな集まりました!』」の追加出演者が発表された。

今回アナウンスされたのは、11日の「細野さんを歌おう!」に出演する志磨遼平(ドレスコーズ)、ハナレグミ、13日の「細野さんで踊ろう!」に出演するKenmochi Hidefumi(水曜日のカンパネラ)、14日の「細野さんと語ろう!」に出演するいとうせいこう、川添象郎、原田知世の計6名。また12日の「細野さんと観よう!」では、11月公開のドキュメンタリー映画「NO SMOKING」の編集版が最速上映されることも決定した。

「細野さん みんな集まりました!」は、“細野さんの音楽活動50周年をみんなで勝手にお祝いをする、120%ファン目線”をテーマに実施されるイベント。各日で異なるプログラムが届けられ、初日の「細野さんを歌おう!」では10年以上にわたって細野のバックバンドを務めるThe Eight Beat Combo(高田漣、伊賀航、伊藤大地、野村卓史)をホストバンドに、さまざまなボーカリストによる細野の楽曲のカバーが披露される。2日目の「細野さんと観よう!」は映画ナタリーのプロデュースにより、細野関連の映画やお祝いコメント動画の上映会やトークショーを実施。3日目の「細野さんで踊ろう!」は音楽ナタリーが手がける1日で、さまざまなアーティストたちが“細野さん”をテーマにしたDJパフォーマンスを披露する。そして4日目は「細野さんと語ろう! ~デイジーワールドの集い~」と銘打ち、細野がホストを務めるイベント「デイジーワールドの集い」が行われる。

<恵比寿ガーデンプレイス 25周年記念スペシャル・ウィークエンド>祝!細野晴臣 音楽活動50周年 × 恵比寿ガーデンプレイス25周年「細野さん みんな集まりました!」

Day1 細野さんを歌おう!

2019年10月11日(金)東京都 恵比寿 ザ・ガーデンホール

<出演者>

The Eight Beat Combo:高田漣(G)、伊賀航(B)、伊藤大地(Dr)、野村卓史(Key)

feat. 安部勇磨(never young beach)、UA、大貫妙子、角舘健悟(Yogee New Waves)、キセル、志磨遼平(ドレスコーズ)、曽我部恵一、高城晶平(cero)、高橋幸宏、ハナレグミ、原田郁子(クラムボン)、藤原さくら、堀込高樹(KIRINJI)、YO-KING(真心ブラザーズ) / and more

Day2 細野さんと観よう! Presented by 映画ナタリー

2019年10月12日(土)東京都 恵比寿 ザ・ガーデンホール

<出演者>

細野晴臣 / and more

Day3 細野さんで踊ろう! Presented by 音楽ナタリー

2019年10月13日(日)東京都 恵比寿 ザ・ガーデンホール

<出演者>

Kenmochi Hidefumi(水曜日のカンパネラ) / 小西康陽 / ジム・オルーク / スカート / 砂原良徳 / TOWA TEI / 水原佑果 / 細野晴臣 / and more

Day4 細野さんと語ろう! ~デイジーワールドの集い~

2019年10月14日(月・祝)東京都 恵比寿 ザ・ガーデンホール

<出演者>

細野晴臣

ゲスト:いとうせいこう / 川添象郎 / 原田知世 / and more