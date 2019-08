星野源×マーク・ロンソン再び、今年は横浜とNYで共演

星野源とマーク・ロンソンによるダブル・ヘッドライナー・ショーが今年も開催。会場を横浜アリーナに移し、12月9日と10日の2デイズにわたって行われる。



昨年12月17日に幕張メッセで開催された「LIVE in JAPAN 2018 星野源 × MARK RONSON」は見事ソールドアウトを記録し、およそ2万人を動員。今年は2デイズの開催とあって、さらなるスケールアップが期待できそうだ。チケットは11月9日の一般販売に先駆け、9月12日より星野源のWEBサービス「YELLOW PASS」の抽選先行とH.I.P.会員抽選先行がスタートする。



また、星野源は「Gen Hoshino POP VIRUS World Tour」と題されたワールド・ツアーの開催が決定しており、11月のニューヨーク公演にはマーク・ロンソンがスペシャルゲストとして参加するという。





<イベント情報>







LIVE in JAPAN 2019 星野源×MARK RONSON

日程:2019年12月9日(月)、10日(火)

会場:横浜アリーナ

時間:open 17:30 / start 19:30

料金:前方アリーナ・スタンディング 10,800 円(税込)

後方アリーナ・スタンディング 8,800 円(税込)、S指定席 8,800 円(税込)



主催・招聘・企画・制作:H.I.P.

協力:ビクタースピードスターレコーズ / ソニー・ミュージックレーベルズ / イープラス / ローチケ







GEN HOSHINO POP VIRUS WORLD TOUR IN NEW YORK

WITH SPECIAL GUEST MARK RONSON

日程:2019年11月25日(月)

会場:SONY HALL (New York)

時間:open 18:00 / start 20:00

料金:VIP 席 USD$175 / 立見 USD$85