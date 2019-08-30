チャンピオンズリーグ（CL）・グループステージ組み合わせ抽選会が29日に行われた。
南野拓実と奥川雅也が所属するザルツブルク、伊東純也が所属するヘンクがグループEに入り、日本人対決が実現。両クラブは昨シーズンの同大会王者であるリヴァプール、ナポリと対戦する。長友佑都が所属するガラタサライはグループAで、パリ・サンジェルマン、レアル・マドリード、クラブ・ブルージュと同組になった。
グループステージ第1節は9月17、18日に開催される。今シーズンの決勝戦は2020年5月30日に、トルコ最大の都市であるイスタンブールにあるアタテュルク・オリンピヤト・スタドゥで行われる。
▼グループA
パリ・サンジェルマン（フランス／リーグ王者）
レアル・マドリード（スペイン／リーグ3位）
クラブ・ブルージュ（ベルギー／リーグ2位）※予選3回戦から突破
ガラタサライ（トルコ／リーグ王者）
▼グループB
バイエルン（ドイツ／リーグ王者）
トッテナム（イングランド／リーグ4位）
オリンピアコス（ギリシャ／リーグ2位）※予選2回戦から突破
ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア／リーグ王者）※予選1回戦から突破
▼グループC
マンチェスター・C（イングランド／リーグ王者）
シャフタール･ドネツク（ウクライナ／リーグ王者）
ディナモ・ザグレブ（クロアチア／リーグ王者）※予選2回戦から突破
アタランタ（イタリア／リーグ3位）
▼グループD
ユヴェントス（イタリア／リーグ王者）
アトレティコ・マドリード（スペイン／リーグ2位）
レヴァークーゼン（ドイツ／リーグ4位）
ロコモティフ・モスクワ（ロシア／リーグ2位）
▼グループE
リヴァプール（イングランド／CL王者）
ナポリ（イタリア／リーグ2位）
ザルツブルク（オーストリア／リーグ王者）
ヘンク（ベルギー／リーグ王者）
▼グループF
バルセロナ（スペイン／リーグ王者）
ドルトムント（ドイツ／リーグ2位）
インテル（イタリア／リーグ4位）
スラビア・プラハ（チェコ／リーグ王者）※予選プレーオフから突破
▼グループG
ゼニト（ロシア／リーグ王者）
ベンフィカ（ポルトガル／リーグ王者）
リヨン（フランス／リーグ3位）
ライプツィヒ（ドイツ／リーグ3位）
▼グループH
チェルシー（イングランド／EL王者）
アヤックス（オランダ／リーグ王者）※予選3回戦から突破
バレンシア（スペイン／リーグ4位）
リール（フランス／リーグ2位）