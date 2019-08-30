チャンピオンズリーグ（CL）・グループステージ組み合わせ抽選会が29日に行われた。

南野拓実と奥川雅也が所属するザルツブルク、伊東純也が所属するヘンクがグループEに入り、日本人対決が実現。両クラブは昨シーズンの同大会王者であるリヴァプール、ナポリと対戦する。長友佑都が所属するガラタサライはグループAで、パリ・サンジェルマン、レアル・マドリード、クラブ・ブルージュと同組になった。

グループステージ第1節は9月17、18日に開催される。今シーズンの決勝戦は2020年5月30日に、トルコ最大の都市であるイスタンブールにあるアタテュルク・オリンピヤト・スタドゥで行われる。

▼グループA

パリ・サンジェルマン（フランス／リーグ王者）

レアル・マドリード（スペイン／リーグ3位）

クラブ・ブルージュ（ベルギー／リーグ2位）※予選3回戦から突破

ガラタサライ（トルコ／リーグ王者）

▼グループB

バイエルン（ドイツ／リーグ王者）

トッテナム（イングランド／リーグ4位）

オリンピアコス（ギリシャ／リーグ2位）※予選2回戦から突破

ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア／リーグ王者）※予選1回戦から突破

▼グループC

マンチェスター・C（イングランド／リーグ王者）

シャフタール･ドネツク（ウクライナ／リーグ王者）

ディナモ・ザグレブ（クロアチア／リーグ王者）※予選2回戦から突破

アタランタ（イタリア／リーグ3位）

▼グループD

ユヴェントス（イタリア／リーグ王者）

アトレティコ・マドリード（スペイン／リーグ2位）

レヴァークーゼン（ドイツ／リーグ4位）

ロコモティフ・モスクワ（ロシア／リーグ2位）

▼グループE

リヴァプール（イングランド／CL王者）

ナポリ（イタリア／リーグ2位）

ザルツブルク（オーストリア／リーグ王者）

ヘンク（ベルギー／リーグ王者）

▼グループF

バルセロナ（スペイン／リーグ王者）

ドルトムント（ドイツ／リーグ2位）

インテル（イタリア／リーグ4位）

スラビア・プラハ（チェコ／リーグ王者）※予選プレーオフから突破

▼グループG

ゼニト（ロシア／リーグ王者）

ベンフィカ（ポルトガル／リーグ王者）

リヨン（フランス／リーグ3位）

ライプツィヒ（ドイツ／リーグ3位）

▼グループH

チェルシー（イングランド／EL王者）

アヤックス（オランダ／リーグ王者）※予選3回戦から突破

バレンシア（スペイン／リーグ4位）

リール（フランス／リーグ2位）