打たれ強いの意味とは？　打たれ強い人の特徴と性格

仕事で心が折れることはありますか? 私はめちゃくちゃあります。

Twitterやブログなどで吠えているので、私はおそらく「強い人」に見られがちだと思いますが、自身で「打たれ強いな」と思うことはありません。

ある面では打たれ強い部分もありますが、ある面では弱い部分もあります。

弱わっているときや打たれて凹んでいるときは、「何者にも負けぬ力が……鋼のような心がほしい……!」と少年ジャンプの主人公ばりに願うこともあります。

「とにかく強くあればよい」かというとそうでもないというのが私の持論ですが、仕事をしていく上で、細かいことにいちいち傷ついて凹むというのも精神衛生上よろしくありません。

今回は「反省と自責のバランス」を裏テーマに、仕事上必要な「打たれ強さ」を確認していきましょう。

まずは「打たれ強い」の言葉の意味を知りましょう。

辞書によると、相手からの攻撃に耐える強さのことを打たれ強いと言います。

そこから、たとえ反対されたとしてもへこたれない・負けない人のことを指して「打たれ強い人」と言うことがあります。

英語では「tough」(タフ)を使って打たれ強いと表現することができます。

【例文】

She is a really tough lady.(彼女は本当に打たれ強い女性だ)