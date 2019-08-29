スペースシャワーTV開局30周年を記念して、2020年2月にライブツアー「SPACE SHOWER TV 開局30周年記念公演 スペースシャワー列伝 JAPAN TOUR “同騒会”」が開催される。
このツアーでは2014年開催の「スペースシャワー列伝 JAPAN TOUR 2014」に出演したKANA-BOON、キュウソネコカミ、go!go!vanillas、SHISHAMOが再集結し、対バンを行う。ツアー会場は愛知・Zepp Nagoya、大阪・Zepp Osaka Bayside、福岡・Zepp Fukuoka、東京・Zepp DiverCity TOKYOの4カ所。「スペースシャワー列伝」のオフィシャルサイトでは、8月29日より9月9日までチケットの先行予約を受け付けている。
また2020年2月から3月にかけてスペースシャワーTV主催のライブツアー「スペースシャワー列伝JAPAN TOUR」が全国9都市で行われる。ツアーの出演アーティストは追ってアナウンスされる。
SPACE SHOWER TV 開局30周年記念公演 スペースシャワー列伝 JAPAN TOUR “同騒会”
2020年2月4日（火）愛知県 Zepp Nagoya
2020年2月5日（水）大阪府 Zepp Osaka Bayside
2020年2月7日（金）福岡県 Zepp Fukuoka
2020年2月10日（月）東京都 Zepp DiverCity TOKYO
＜出演者＞
KANA-BOON / キュウソネコカミ / go!go!vanillas / SHISHAMO
スペースシャワー列伝 JAPAN TOUR 2020
2020年2月21日（金）福岡県 BEAT STATION
2020年2月22日（土）広島県 広島CLUB QUATTRO
2020年2月24日（月・振休）香川県 高松MONSTER
2020年2月27日（木）北海道 札幌cube garden
2020年2月29日（土）宮城県 仙台MACANA
2020年3月1日（日）新潟県 GOLDEN PIGS RED STAGE
2020年3月4日（水）愛知県 名古屋CLUB QUATTRO
2020年3月5日（木）大阪府 BIGCAT
2020年3月7日（土）東京都 マイナビBLITZ赤坂