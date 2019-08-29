FA（イングランドサッカー協会）は29日、9月に行われるUEFA欧州選手権2020予選に臨むイングランド代表メンバーの25名を発表した。
2試合を終えて予選グループAの首位に立つイングランド代表は、7日にブルガリア代表と、10日にコソボ代表と対戦する。
今回の代表メンバーには、これまでU－21イングランド代表でプレーしていたDFアーロン・ワン・ビッサカ（マンチェスター・U）、やMFジェームス・マディソン（レスター）、MFメイソン・マウント（チェルシー）の3名が招集。また、DFタイロン・ミングス（アストン・ヴィラ）が初招集となったほか、アレックス・オックスレイド・チェンバレン（リヴァプール）がおよそ1年半ぶりに復帰している。
イングランド代表のメンバーは以下の通り。※（）内は所属クラブ
▼GK
ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
ニック・ポープ（バーンリー）
トム・ヒートン（アストン・ヴィラ）
▼DF
トレント・アレクサンダー・アーノルド（リヴァプール）
ベン・チルウェル（レスター）
ジョー・ゴメス（リヴァプール）
マイケル・キーン（エヴァートン）
ハリー・マグワイア（マンチェスター・U）
タイロン・ミングス（アストン・ヴィラ）
ダニー・ローズ（トッテナム）
キーラン・トリッピアー（アトレティコ・マドリード）
アーロン・ワン・ビッサカ（マンチェスター・U）
▼MF
ロス・バークリー（チェルシー）
ジョーダン・ヘンダーソン（リヴァプール）
ジェームス・マディソン（レスター）
メイソン・マウント（チェルシー）
アレックス・オックスレイド・チェンバレン（リヴァプール）
デクラン・ライス（ウェストハム）
ハリー・ウィンクス（トッテナム）
▼FW
ハリー・ケイン（トッテナム）
ジェシー・リンガード（マンチェスター・U）
ジェイドン・サンチョ（ドルトムント）
ラヒーム・スターリング（マンチェスター・C）
マーカス・ラッシュフォード（マンチェスター・U）
カラム・ウィルソン（ボーンマス）