テレフォン・テル・アヴィヴ、10年ぶりのアルバムより幻想的なMVを公開

イリノイ州・シカゴを拠点とするエレクトロニック・ミュージシャン、テレフォン・テル・アヴィヴが9月27日に10年ぶりとなるニューアルバム『Dreams Are Not Enough』をリリース。その収録曲から、「a younger version of myself,」のミュージックビデオが公開された。



ゼロ年代のエレクトロニカ・シーンを牽引し、2017年に行われた来日公演も記憶に新しいテレフォン・テル・アヴィヴ。もともとはチャールズ・クーパーとヨシュア・ユーステスの2人組として活動していたが、2009年にBPitch Controlから発表した『Immolate Yourself』のリリース直後にチャールズが事故死。テレフォン・テル・アヴィヴとしての活動を停止したヨシュアは、ナイン・インチ・ネイルズやプシファーのサポートやソロ・プロジェクトなど多岐にわたる音楽活動を行ってきた。



テレフォン・テル・アヴィヴの結成から20周年となる今年、4作目にしてジョシュア1人となってからは初のアルバムが『Dreams Are Not Enough』だ。本作は損失、怒り、そして年齢についてのストーリーが描かれており、彼らしいモダンなサウンド・デザインと、スモーキーかつ夜を想起させる美しいエモーションが融合している。







新たに公開された「a younger version of myself,」のMVは、ミューズやマイク・スノウも手掛けるロスアンジェルスの映像作家、ランス・ドレイクが監督を務めている。





<リリース情報>







Telefon Tel Aviv

『Dreams Are Not Enough』

発売日:2019年9月27日(金)

レーベル:PLANCHA / Ghostly International

品番:ARTPL-118 CD / Digital

価格:2,000円+税

解説:小野島 大

※歌詞・対訳付き

※正方形紙ジャケット仕様

※特典Ghostlyレーベル・ロゴ・ステッカー付き



=収録曲=

01. I dream of it often:

02. a younger version of myself,

03. standing at the bottom of the ocean;

04. arms aloft,

05. mouth agape,

06. eyes glaring,

07. not seeing,

08. not breathing,

09. still as stone in a watery fane.