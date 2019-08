片平里菜「気持ちは 男の子も女の子も同じ」片思い中の16歳男子に贈る1曲

片平里菜さんが、8月28日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを送りました。――リスナー(16歳・男性)のお悩み音楽の趣味が合う、気になる人に近づきたいです。でもラインを追加しても既読がつかず、距離が近づきません。しかも、夏休みで全然会えなくて……。助けてください。――このリスナーのために片平さんが選んだ楽曲は、『片思いの味』です。これは、以前SCHOOL OF LOCK! の企画で私が書き下ろした曲です。女の子目線の曲ではあるんですけど、片思いする気持ちは男の子も女の子も同じなんじゃないかな、と思って選びました。まず、相手は(相談者の気持ちに)気づいてない状態でもありますもんね。この夏休みという会えない期間にどれだけその子のことを好きなのかって、そこに気づけた事自体も素敵だなと思いました。ぜひ夏休みが明けて学校で会えたときには、ちょっとずつでも距離を縮めてアタックしてもらいたいなと思いました。番組では松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda10/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/