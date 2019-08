REBECCAのライブ映像作品「BLOND SAURUS TOUR '89 in BIG EGG -Complete Edition-」が10月23日にリリースされる。

本作には1989年に行われた全国ツアー「BLOND SAURUS TOUR '89」より、7月17日に開催された東京・東京ドーム公演の模様を収録。同公演の映像は1990年にVHSとレーザーディスクで販売された作品「BLONDSAURUS IN BIG EGG」にも収められたが、一部楽曲の収録は見送られた。今回発売される“Complete Edition”では、当日披露された全18曲のパフォーマンスが楽しめる。映像は当日の撮影にも携わっていた岸聖展が全編再編集を施しHD化、音源はGOH HOTODAがマルチテープからリミックスしたものが使用される。さらにBlu-ray盤には特典映像として、初公開となるリハーサルスタジオの映像や、各メンバーへのインタビューも収められる。

なお9月23日には全国各地の映画館にて「BLOND SAURUS TOUR '89 in BIG EGG -Complete Edition-」の上映会が行われる。チケットは各プレイガイドにて販売中。

REBECCA「BLOND SAURUS TOUR '89 in BIG EGG -Complete Edition-」収録曲

01. Blond Saurus

02. Vanity Angel

03. Love is Cash

04. Little Darling

05. Cheap Hippies

06. Navy Blue

07. Cotton Love

08. When a Woman Loves a Man

09. Moon

10. One More Kiss

11. Motor Drive

12. Love Passion

13. Super Girl

14. Monotone Boy

15. Private Heroine

16. Raspberry Dream

17. Friends

18. Maybe Tomorrow

REBECCA「ライヴ・フィルム『REBECCA BLOND SAURUS TOUR' 89 in BIG EGG-Complete Edition-』(5.1chリマスター版)」

2019年9月23日(月・祝)全国各地の映画館

START 16:30