THE ORAL CIGARETTESが11月に開催する対バンツアー「COUPLING TOUR BKW!! STRIKES BACK 2019」のゲストアーティストが発表された。

今回のツアーは全国5会場のZeppを舞台に実施され、東京公演にはKICK THE CAN CREW、北海道公演には[ALEXANDROS]、福岡公演にはマキシマム ザ ホルモン、大阪公演には氣志團、ファイナルの愛知公演にはHYDEが出演する。

昨日8月28日にリリースされたベストアルバム「Before It's Too Late」初回プレス分には、チケットの先行予約に使用できる「BKW!!カード(Before It’s Too Late ver.)」が封入されている。申し込み締め切りは9月8日。

THE ORAL CIGARETTES COUPLING TOUR BKW!! STRIKES BACK 2019

2019年11月11日(月)東京都 Zepp Tokyo

<出演者>

THE ORAL CIGARETTES / KICK THE CAN CREW



2019年11月13日(水)北海道 Zepp Sapporo

<出演者>

THE ORAL CIGARETTES / [ALEXANDROS]



2019年11月19日(火)福岡県 Zepp Fukuoka

<出演者>

THE ORAL CIGARETTES / マキシマム ザ ホルモン



2019年11月21日(木)大阪府 Zepp Osaka Bayside

<出演者>

THE ORAL CIGARETTES / 氣志團



2019年11月26日(火)愛知県 Zepp Nagoya

<出演者>

THE ORAL CIGARETTES / HYDE