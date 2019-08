モンハン飯をどうぞ！　『MHW：アイスボーン』コラボメニュー公開

2019年9月5日(木)~2019年10月16日(水)までの期間、キュープラザ池袋内カプコンカフェ池袋店にて『モンスターハンターワールド:アイスボーン』とのコラボレーションが行われる。カプコンカフェ限定のモンハンコラボ限定メニューが公開された。



コラボメニューには、MHW(モンハンワールド)アイスボーンの拠点「セリエナ」の定番メニュー「ハンターの食事(セリエナDXver.)」などがラインナップ、「渡りの凍て地」を調査するために新たに設置された前線拠点「セリエナ」らしく、あったかシチューやほかほかグラタンなどが味わえる。



また、『モンスターハンターワールド:アイスボーン』のコラボドリンクを、ブラス料金で「回復薬ボトル(アイルーver)付きドリンク」に変更することができる。アイルーの肉球マークが可愛いボトルでコラボドリンクを楽しもう。



なお、カプコンカフェでは事前に席を確保できるネット予約も公式サイト内で受付中。





【『モンスターハンターワールド:アイスボーン』コラボメニューラインナップ】

① ハンターの食事(セリエナDXver.) 価格:2980円+税

セリエナの新定番ハンター飯♪ あったかシチューのメニューをさらに豪華に。ほかほかグラタンやポターシュスープ、ソーセージやパンも添えたみんなで楽しめるセットメニュー。



②ホットドリンク 価格:800円+税

「ホットドリンク」をイメージ。トマトのポタージュにアクセントの唐辛子が効いた、ぽかぽかあったかドリンク。



③冰龍イヴェルカーナ凍て地の氷菓 価格:1100円+税

新モンスター「イヴェルカーナ」をイメージ。美しい翼を目で楽しみ、しみわたる冷たさを舌の上にどうぞ。さわやかな味わいの氷菓。



④ギンセンザル 渡りの凍て地 ほっこり温泉お茶漬け 価格:1480円+税

渡りの凍て地でまったり温泉を楽しむギンセンザルをほっこりしながら楽しめるさっぱりヘルシーなお茶漬けメニューに。



⑤クーラードリンク 価格:800円+税

「クーラードリンク」をイメージ。ミントの香りが爽やかな柑橘ドリンクだ。





その他にも、「飛竜種集合!モンスターの尻尾プレート」(1480円+税)、「回復ミツムシ風ほうれんそうオムライス」(1480円+税)などのメニューも用意されている。



メニューの詳細はカプコンカフェ公式ページでも確認することができる。



■回復薬ボトルも!!

「モンスターハンターワールド:アイスボーン 回復薬ボトル (アイルーver.)」付きドリンクも登場! 『モンスターハンターワールド:アイスボーン』のコラボドリンク、プラス料金で「回復薬ボトル(アイルーver.)付きドリンク」に変更することもできる。

※サイズ・ボトルのスタイルの都合上、炭酸飲料が炭酸抜きになるほか、ドリンク付属品の内容に一部変更が発生する場合があり。







■オリジナルランチョンマット、オリジナルコースターをプレゼント!

コラボメニューを注文すると、オリジナルランチョンマットをプレゼント。さらにドリンクをオーダーするとオリジナルコースター(全10種)の中からランダムで1枚をプレゼントされる。

▲オリジナルランチョンマット(左)/オリジナルコースター(右)



(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.





【開催概要】

『モンスターハンターワールド:アイスボーン』コラボ



店舗:カプコンカフェ 池袋店

場所:東京都豊島区東池袋一丁目30番3 キュープラザ池袋3F

営業時間:10:00〜22:00(L.O. 21:00)

お問合せ先:03-5904-9106

開催期間:2019年9月5日(木)~10月16日(水)