見たことのないサザエさん一家に会える！ 『アニメ50周年特別企画 サザエさん展　THE REAL』

国民的アニメ・サザエさんのアニメ50周年を記念して、2019年9月4日(水)~9月23日(月・祝)の間、大丸ミュージアム(梅田)大丸梅田店15階にて、『アニメ50周年特別企画 サザエさん展 THE REAL』が開催される。特殊メイクを解かした等身大のリアルサザエさん一家をはじめ、茶の間の完全再現やアフレコ体験コーナー、縁日など、50週年をいままでのサザエさん一家と違った切り口で紹介している。



アニメ『サザエさん』は1969年10月5日(日)に放送をスタートし、国民的アニメとして幅広い年齢層の皆様に愛され続け、2019年放送開始50周年という記念の年を迎える。そこで、全国の視聴者に感謝の意を込めて、『アニメ50周年特別企画 サザエさん展 THE REAL』が開催されることになった。



本展は、平和で温かい家族の代表である『サザエさん』一家と、楽しい出来事があふれる『サザエさん』の世界を、「リアル」に共感してもらえる展覧会となっている。今までになかった『サザエさん』、誰も見たことのない新しい『サザエさん』を体験することができる。



★リアルサザエさんコーナー:超必見!世界が認めた日本の技術!



顔の形、目、耳、鼻、口…アニメのサイズのままに、サザエさん一家を特殊メイクで等身大でリアルに再現したら? 「世界の注目アーティスト10人」に選出された日本を代表する特殊メイクアーティストAmazing JIRO率いる"自由廊”軍団が精巧に一家を再現する。1本ずつ植え込まれた髪の毛や毛穴やシワのエイジングまで、じっくりと自分の目で確かめよう。



★アフレコ体験コーナー



アニメで絶対欠かすことのできないアフレコ。一般の人にはなぞのベールに包まれているアフレコを体験できるブースが登場。サザエさん一家になりきってアフレコに挑戦してみよう。



★サザエさん縁日・ゲーム



「カツオの縁側ボーリング」「マスオのパンケーキダーツ」などのアニメにまつわるオリジナルゲームや小さな子供でも楽しめる縁日ゲームが盛りだくさん! 家族みんなで楽しめる。



★あさひが丘スーパー

サザエさん商品が大集合した物販コーナー『あさひが丘スーパー』では、ここでしか買えない会場限定商品をはじめ、アニメ放送50周年記念商品などが販売されている。



▲「カチューシャ」1080円 (税込)



▲「50周年記念マグカップ」各2160円 (税込)



▲「ランチボックス」3240円(税込)



▲「久谷焼豆皿」1080円(税込)



▲「醤油皿(サザエ)」1512円(税込) ※画像は醤油を入れた状態のイメージです。



『アニメ50周年特別企画 サザエさん展 THE REAL』

■会場: 大丸ミュージアム<梅田> 大丸梅田店15階

■会期:2019年9月4日(水)~9月23日(月)入場は午前10時から午後7時30分まで(午後8時閉場)

※ 最終日は、午後5時30分まで(午後6時閉場)

■入場料:一般・大学生800円(600円)、小中高生400円(300円)※小学生未満無料

※入場料は税込、( )内は、前売り券および10名以上の団体、大丸・松坂屋のクレジットカード、大丸松坂屋友の会カード、ブライダルサークル会員証を持っている優待料金。

■主催:関西テレビ放送、キョードー大阪、大丸松坂屋百貨店

■特別協賛:セレナ e-POWER

■企画制作:フジテレビジョン

■企画協力:長谷川町子美術館/エイケン

■運営協力:吉田企画



(C)長谷川町子美術館