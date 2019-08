カラバオ・カップ(フットボールリーグ・カップ)3回戦の組み合わせ抽選が28日に行われ、対戦カードが決定した。

3回戦から参加する大会2連覇中のマンチェスター・Cはアウェイでプレストン・ノースエンド(2部)と対戦することが決定。また、リヴァプールはミルトン・キーンズ・ドンズ(3部)と、DF吉田麻也が所属するサウサンプトンはポーツマス(3部)との対戦が決まった。

カラバオ・カップ3回戦(ラウンド32)の組み合わせは以下のとおり。なお、3回戦は9月23日から始まる週に開催予定となっている。

■カラバオ・カップ3回戦組み合わせ

ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ vs レディング(2部)

オックスフォード・ユナイテッド(3部) vs ウェストハム

ワトフォード vs スウォンジー(2部)

ブライトン vs アストン・ヴィラ

シェフィールド・ユナイテッド vs サンダーランド(3部)

コルチェスター・ユナイテッド(4部) vs トッテナム

ポーツマス(3部) vs サウサンプトン

バートン・アルビオン(3部) vs ボーンマス

プレストン・ノースエンド(2部) vs マンチェスター・C

ミルトン・キーンズ・ドンズ(3部) vs リヴァプール

マンチェスター・U vs ロッチデール(3部)

ルートン・タウン(2部) vs レスター

チェルシー vs マクルズフィールド・タウン(4部)とグリムズビー・タウン(4部)の勝者

アーセナル vs ノッティンガム・フォレスト(2部)

クローリー・タウン(4部) vs ストーク(2部)

シェフィールド・ウェンズデイ(2部) vs エヴァートン