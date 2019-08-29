チリサッカー連盟は28日、9月の国際親善試合2試合に臨む代表メンバー24名を発表した。
メンバーにはエドゥアルド・バルガス（ティグレス）やクラウディオ・ブラーボ（マンチェスター・C）らが招集された一方、アレクシス・サンチェス（マンチェスター・U）やアルトゥーロ・ビダル（バルセロナ）らは招集外となった。
チリ代表は9月5日にアルゼンチン代表と、10日にホンジュラス代表との対戦が予定されている。
選出されたチリ代表24名は以下の通り。
▼GK
ガブリエル・アリアス（ラシン・クラブ／アルゼンチン）
クラウディオ・ブラーボ（マンチェスター・C／イングランド）
ブライアン・コルテス（コロコロ）
▼DF
ホセ・ビサマ（ヒューストン・ダイナモ／アメリカ）
フェリペ・カンポス（コロコロ）
パウロ・ディアス（リーベル・プレート／アルゼンチン）
イゴール・リチノフスキー（クルス・アスル／メキシコ）
オスカル・オパソ（コロコロ）
アルフォンソ・パロ（ウニベルシダ・カトリカ）
フランシスコ・シエラルタ（ウディネーゼ／イタリア）
ギレルモ・ソト（パレスティーノ）
セバスティアン・ベガス（モナルカス・モレリア／メキシコ）
▼MF
トマス・アラルコン（オヒギンス）
チャルレス・アランギス（レヴァークーゼン／ドイツ）
クラウディオ・バエザ（クルブ・ネカクサ／メキシコ）
フェリペ・グティエレス（スポルティング・カンザスシティ／アメリカ）
セサル・ピナレス（ウニベルシダ・カトリカ）
ディエゴ・バルデス（サントス・ラグナ／メキシコ）
▼FW
クリスティアン・ブラーボ（モンテビデオ・ワンダラーズ／ウルグアイ）
イグナシオ・ジェラルディーノ（アウダックス・イタリアーノ）
ジーン・メネセス（クラブ・レオン／メキシコ）
ディエゴ・ルビオ（コロラド・ラピッズ／アメリカ）
アンジェロ・サガル（フアレス／メキシコ）
エドゥアルド・バルガス（ティグレス／メキシコ）