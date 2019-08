2020年1月発売予定「ねんどろいど アクアマン ヒーローズ・エディション」5,000円(税抜)

映画『アクアマン』より、主人公「アクアマン」が2.5頭身のデフォルメフィギュアねんどろいどシリーズで立体化され、2020年1月に発売されることが決定した。現在「GOOD SMILE ONLINESHOP」にて予約受付中で、価格は5,000円(税抜)。

「ねんどろいど アクアマン ヒーローズ・エディション」は、海底に広がる帝国・アトランティスの元王女を母に持ち、父は人間である「アクアマン」をねんどろいどとして立体化したフィギュア。ゴールドとグリーンのコスチュームはデフォルメされ、特徴的な鱗のような造形と緻密な塗装によって存在感を放つ。

交換用表情パーツは「真剣な顔」「笑顔」の2種を用意。付属の武器「トライデント」は、ゴールドで塗装されており、水のエフェクトパーツと組み合わせることで原作の技を再現することができる。

首は2重ジョイントとなっていて、デフォルメながら広い可動域を確保。海の中を縦横無尽に動くアクアマンの様々なポーズを楽しむことが可能となっている。

AQUAMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)