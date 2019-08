好物は先に食べる派？ 後に食べる派？ あなたはどっち!?

あなたは好きなものを先に食べますか? あるいは最後まで残しておきますか? どちらが多いのでしょうか? TOKYO FMの番組「NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE - 」のWebサイトで、全国のリスナーに調査しました!(※現在は終了しております)この「日本全国サラリーマン実態調査」は、ごくごく普通であくまで平均的なサラリーマン安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた、TOKYO FMのラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE - 」のサイトにて行われました。先に食べる 29.4%最後に食べる 70.6%(回答数:328票)まず好きな物を食べる、それが出世するタイプだと聞いた気がする。(男性 54歳 北海道)先に食べます。若いころは とっておく派でしたが、人生も折り返し地点を過ぎた今となっては、いつ何が起こるわからない。後悔しないためになるべくやりたいことを優先しています。(男性 41歳 三重県)先に食べます。空腹は最良の調味料です。子どものときは最後にしていました。(男性 44歳 愛知県)移動中に読む雑誌なんかも、好きな記事から読んだりするな。時間がいつ取れるかわからないから、好きなものから選びますね。(男性 39歳 東京都)好きなものは美味しいうちに食べたいので先に食べますね。食べ物以外だと、好きな仕事を先に済ませて、私できる!って勢いをつけてから苦手な仕事に取りかかったりしますね。もうすぐ40歳、新しいことが覚えづらくて大変です……。(女性 39歳 北海道)“食べたいときがうまいとき!”というのがわたしの座右の銘なので、食べたいものはすぐに食べてしまいます!(女性 27歳 宮城県)最後の「お・た・の・し・み!」みたいな感じで、最後にいただきます。(男性 43歳 東京都)小説は我慢できなくて最後から読んじゃいます。(女性 39歳 長野県)食べ物に限らず、好きなものは最後までとっておくことでモチベーションが持続する。ただし、好きになった人は早い者勝ちです。(男性 46歳 岡山県)我慢といえば言いすぎでしょうが、至福の時間はなるべくあとのほうが良いと考えます。(男性 50歳 長野県)嫌いなものを食べたご褒美としてとっておきます。最後はおいしく締めたいですからねっ!(男性 39歳 秋田県)最初にひと口、残りを最後に食べます。これなら無神経な人に横取りされる心配もありません。(男性 40歳 大分県)最後に楽しみをとっておきたい! ショートケーキの苺とか、最後に味わって食べると幸せになるんですよね!(女性 23歳 秋田県)以上、「最後に食べる」と答えた方が約7割という結果になりました。あなたはいかがですか?<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE -放送日時:毎週日曜17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/