『早見沙織』5周年イヤーへ本格始動！　本人コメント・新ア写など解禁！

声優・アーティストとして活躍中の早見沙織。ライブBD/DVD『HAYAMI SAORI CONCERT TOUR 2019 ”JUNCTION” at 東京国際フォーラム<数量限定生産版>』が発売となった本日2019年8月28日(水)、2020年のアーティスト活動5周年に向けて早見沙織り本人よりコメントが到着。また、新アーティスト写真と、2019年10月開催『HAYAMI SAORI Special Live 2019 ”CHARACTERS”』ライブロゴも公開された。



『HAYAMI SAORI CONCERT TOUR 2019 ”JUNCTION” at 東京国際フォーラム<数量限定生産版>』は、2019年4月に開催された自身2度目の全国コンサートツアーの模様をパッケージ化したもの。最新オリジナル2ndフルアルバム『JUNCTION』をメインにしたコンサートツアーから、ファイナルとなる東京国際フォーラムホールAの公演模様を収録。自身が作詞・作曲した未発表曲「curtain」の弾き語りや、シンセサイザーを演奏しながらの歌唱パフォーマンスなど、アーティスト・シンガーソングライターとしての実力がいかんなく発揮されたコンサート空間を封じ込めた映像作品になっている。



特典には、2020年のアーティスト活動5周年に向けて2019年10月に開催される企画ライブ『HAYAMI SAORI Special Live 2019 ”CHARACTERS”』のチケット先行購入抽選申込券のほか、全国コンサートツアーの裏側を収めたメイキング映像、音声特典には早見沙織とバンドメンバーによるオーディオコメンタリーなどが封入される。



<早見沙織コメント>

2019の”CHARACTERSから、2020の五周年に向けて、喜楽盛り沢山でお届けしてまいります。どうぞお楽しみに。



【ライブ情報】

HAYAMI SAORI Special Live 2019 ”CHARACTERS”

・日時:2019年10月16日(水)開場18:00/開演19:00 場所 Zepp DiverCity(東京)

・日時:2019年10月27日(日)開場16:00/開演17:00 場所 Zepp Namba(大阪)

・チケット代金:(前売)スタンディング 6000 円/2F 指定席 8000 円 いずれもドリンク代別途



<チケット販売スケジュール>

発売中のライブBD/DVD『HAYAMI SAORI CONCERT TOUR 2019 ”JUNCTION” at 東京国際フォーラム<数量限定生産版>』にチケット優先購入抽選申込券を封入。

・受付期間:2019年8月28日(水)12:00~9月8日(日)23:59

・当落確認・入金期間:2019年9月11日(水)15:00~9月16日(月・祝)23:00



【関連商品】

『HAYAMI SAORI CONCERT TOUR 2019 ”JUNCTION” at 東京国際フォーラム<数量限定生産版>』

BD/DVD価格:各7800円+税