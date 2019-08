中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2019の楽しみ方「世界で活躍する台湾発4人組」

9月28日、29日の2日間で、岐阜県・中津川公園内特設ステージにて開催される「中津川THE SOLAR BUDOKAN2019」。あまたあるフェスの中で、このフェスが注目をされ続けて、観客動員数を伸ばし続けている大きな理由の一つが「全ての電力を太陽光発電で賄う」という、来たるべきエネルギーのあり方を先取りしているコンセプトにあることは間違いないであろう。



もちろん、中津川 THE SOLAR BUDOKANの魅力はそれだけはない。先日、今年の全ラインナップ&タイムテーブルが発表になったが、他のフェスでは観ることの出来ない出演陣やアーティストによるレアなコラボステージがこのフェスの大きな特徴だし、そもそも、知らないアーティストとの出会いがフェスの大きな魅力。



そこで、今年の中津川 THE SOLAR BUDOKANらしいツウ好みのラインナップを【WORLD】【ROOKIE】【LEGEND】の3つのキーワードで紹介し、中津川 THE SOLAR BUDOKANをいつも以上に楽しむためのテキストとして参考にして頂ければと思う。



前編では【WORLD】を紹介。中津川 THE SOLAR BUDOKANでは、新しい音楽との出会いをオーディエンスにしてもらうため、毎年海外からのアーティストをブッキングしている。2017年はNOTHING BUT THE FUNK、2018年はクラウド・ルー。そして今年は、アジアで一番注目されているオルタナティヴ・ロック・バンドを選んだ。



それが草東沒有派對 / No Party For Cao Dong(ノー・パーティー・フォー・ツァオ・ドン)という4ピースのオルタナバンド。結成当時のメンバーがよく台北陽明山の草東街で集まっていたので、この名前となったそう。知らない方のために、一言で例えるなら台湾のナンバーガール的な存在で、台湾では「今、一番チケットが取れない」と言われている20代を中心にカリスマ的な人気を誇るバンドだ。



その草東沒有派對 / No Party For Cao Dongのバイオを簡単に辿ってみる。2012年に結成され、2015年より本格活動開始し、台湾のインディーズシーンで最も期待されるバンドとして注目を集めた。2016年に満を持して1stアルバム『醜奴兒』を発表。瞬く間に大きな話題となり、ツアーのチケットは全会場即日完売。これ以降の台湾公演は先述の通りチケット入手困難な状況が続いている。そして、2017年には中華圏最高峰の音楽賞「金曲獎」第28回にて、異例の6項目にノミネートをし、最終的に<最優秀新人賞、最優秀バンド賞、最優秀年度歌曲賞(大風吹)>の3項目を受賞し、中華圏で一大センセーションを巻き起こした。更にこの金曲賞受賞直後には、「大風吹」「山海」「爛泥」の3曲が、SpotifyでのワールドランキングTOP50以内に同時にランクインし、世界から注目された。







2018年、メンバーの兵役任務による休止期間を終え、満を持してワールドツアーを開催し、ワールドツアーの一環で待望の初来日公演を開催。渋谷WWWで行われた東京公演と京都磔磔での公演はソールドアウトとなるばかりか、言語を超えた圧倒的なライブパフォーマンスで日本のロックのファンの心を鷲掴みにした。そして、今年はグラストンベリーなど世界各国のロックフェスへの出演も果たし、その勢いは止まるところを知らない。







サウンドは、ディスコビート、グランジ、民謡が融合し、静と動がエモーショナルに作用したドラマティックな曲展開が特徴。今年の中津川 THE SOLAR BUDOKANのラインナップで言えば、Dragon AshやNothings Curved In Stoneのファンにも是非とも彼らのステージを観て欲しい。



今回の来日に先立ち、メンバーにメールインタビューを行うことが出来たので、以下に掲載するが、バンドと彼らのプロデューサーは、純粋なロック精神があるフェスに共感していて、今回の中津川ソーラーへの出演はグラストンベリーやロック・イン・リオへの出演同様に大変意義のあることだと感じているのだとか。9月28日のステージにも期待したい。





ーどんな音楽に影響を受けてきたのか?



いろいろな音楽に影響を受けてきたし、今も常に好きな音楽は変わっていっています。ただいつでも、自分たちが「本当にいい」と思える音楽、つまり「心地よく」しかも「本物の音楽」を目指しています。



ー世界各国のフェスに出演しているが?



確かに今年は、世界各国のロックフェスに出演していますね。アメリカのSXSW、イギリスのグラストンベリー にも出演しました。そして10月にはブラジルのロック・イン・リオへの出演が決まっています。全てのフェスティバルが雰囲気が違っていますね。カナダのNXNEは都市型で若い観客が多かったし、グラストンベリーは山の中のフェスティバルでした。しかし、共通して言えるのはオーディエンスのみんなの音楽への情熱です。言語が違うから、ほとんどの観客は歌詞を聞き取れていないはずなのに、熱い気持ちを持ってライブを見てくれています。だからこそ、ライブの最中のオーディエンスとの気持ちの交流こそが、自分たちにとって貴重なものなのです。



ーそして出演が決まったTHE SOLAR BUDOKANプロジェクトの意義をどんな風に感じているか?



太陽光発電でのロックフェスと聞き、すごく意義深いプロジェクトだと思いました。我々、音楽の世界では電力のエネルギーをとても消費します。だからこそ、ソーラーパワーの電力を使って思いっきり音楽ができるというのは、環境への配慮と文化への情熱を同時に叶えることができます。これは、理想的な状況だと言えるのではないでしょうか!



中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2019

開催:9月28日(土)、29日(日)

場所:岐阜県中津川市中津川公園内特設ステージ

http://solarbudokan.com/2019/



草東沒有派對 / No Party For Cao Dong 公式

facebook:https://www.facebook.com/nopartyforcaodong/

Instagram:https://www.instagram.com/nopartyforcaodong/

Twitter:https://twitter.com/nopartyforcd

Spotify:https://open.spotify.com/artist/3HXSUfI76zVZk71UMAeVfp

HP:nopartyforcaodong.com