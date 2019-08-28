チック・チック・チック、新曲「Couldn’t Have Known」をアニメMVと共に解禁

今週金曜日にニューアルバム『Wallop』をリリースするNYのディスコ・パンク・バンド、!!!（チック・チック・チック）が新たにエネルギッシュなダンス・ポップ・ナンバー「Couldnt Have Known」を解禁。合わせて、アニメ仕立てのミュージックビデオも公開されている。
強烈でサイケデリックなアニメーションが印象的なMVは、映像クリエイターCheng-Hsu Chungによるもの。「Couldnt Have Known」のジャケットは、バンドの公式SNSで公募された猫の写真をベースに制作されており、もともとは前シングル曲「This Is The Door」用の企画としてスタートしたものだったが、あまりの反響の大きさに発表が延長となるなど話題となっていた。
8月30日に世界同時リリースされる『Wallop』は、中心人物のニック・オファーとともにアルバム全編に渡ってヴォーカルを務めるミアー・ペースに加えて、友人でもあるライアーズのフロントマン、アンガス・アンドリューや、シンク・ヤ・ティースのマリア・ウーゾル、グラッサー名義の活動で知られるキャメロン・メシロウらも参加している。
また、バンドは本作を引っさげて10月末から11月にかけてジャパンツアーを開催。こちらの前売りチケットも発売中だ。
＜リリース情報＞
!!!
『Wallop』
発売日：2019年8月30日（金）
国内盤CD BRC-608 ￥2,200+tax
国内盤特典：ボーナストラック追加収録/解説・歌詞対訳冊子封入
=収録曲=
01. Let It Change U
02. Couldnt Have Known
03. Off The Grid
04. In The Grid
05. Serbia Drums
06. My Fault
07. Slow Motion 08. Slo Mo
09. $50 Million
10. Domino
11. Rhythm Of The Gravity
12. UR Paranoid
13. This Is The Door
14. This Is The Dub
15. Do The Dial Tone (Bonus Track for Japan)
＜来日公演情報＞
!!! - WALLOP JAPAN TOUR -
【京都公演】2019年10月30日(水) METRO
OPEN 19:00 / START 20:00
前売￥6,500 (税込/別途1ドリンク代/スタンディング) ※未就学児童入場不可
【大阪公演】2019年10月31日(木) LIVE HOUSE ANIMA
OPEN 18:00 / START 19:00
前売￥6,500 (税込/別途1ドリンク代/スタンディング) ※未就学児童入場不可
【東京公演】2019年11月1日(金) O-EAST
OPEN 18:00 / START 19:00
前売￥6,500(税込/別途1ドリンク代/スタンディング) ※未就学児童入場不可
主催：SHIBUYA TELEVISION
企画・制作：BEATINK / www.beatink.com
今週金曜日にニューアルバム『Wallop』をリリースするNYのディスコ・パンク・バンド、!!!（チック・チック・チック）が新たにエネルギッシュなダンス・ポップ・ナンバー「Couldnt Have Known」を解禁。合わせて、アニメ仕立てのミュージックビデオも公開されている。
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