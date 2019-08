チック・チック・チック、新曲「Couldn’t Have Known」をアニメMVと共に解禁

今週金曜日にニューアルバム『Wallop』をリリースするNYのディスコ・パンク・バンド、!!!(チック・チック・チック)が新たにエネルギッシュなダンス・ポップ・ナンバー「Couldnt Have Known」を解禁。合わせて、アニメ仕立てのミュージックビデオも公開されている。



強烈でサイケデリックなアニメーションが印象的なMVは、映像クリエイターCheng-Hsu Chungによるもの。「Couldnt Have Known」のジャケットは、バンドの公式SNSで公募された猫の写真をベースに制作されており、もともとは前シングル曲「This Is The Door」用の企画としてスタートしたものだったが、あまりの反響の大きさに発表が延長となるなど話題となっていた。







8月30日に世界同時リリースされる『Wallop』は、中心人物のニック・オファーとともにアルバム全編に渡ってヴォーカルを務めるミアー・ペースに加えて、友人でもあるライアーズのフロントマン、アンガス・アンドリューや、シンク・ヤ・ティースのマリア・ウーゾル、グラッサー名義の活動で知られるキャメロン・メシロウらも参加している。



また、バンドは本作を引っさげて10月末から11月にかけてジャパンツアーを開催。こちらの前売りチケットも発売中だ。





<リリース情報>







!!!

『Wallop』

発売日:2019年8月30日(金)

国内盤CD BRC-608 ¥2,200+tax

国内盤特典:ボーナストラック追加収録/解説・歌詞対訳冊子封入



=収録曲=

01. Let It Change U

02. Couldnt Have Known

03. Off The Grid

04. In The Grid

05. Serbia Drums

06. My Fault

07. Slow Motion 08. Slo Mo

09. $50 Million

10. Domino

11. Rhythm Of The Gravity

12. UR Paranoid

13. This Is The Door

14. This Is The Dub

15. Do The Dial Tone (Bonus Track for Japan)



<来日公演情報>







!!! - WALLOP JAPAN TOUR -



【京都公演】2019年10月30日(水) METRO

OPEN 19:00 / START 20:00

前売¥6,500 (税込/別途1ドリンク代/スタンディング) ※未就学児童入場不可



【大阪公演】2019年10月31日(木) LIVE HOUSE ANIMA

OPEN 18:00 / START 19:00

前売¥6,500 (税込/別途1ドリンク代/スタンディング) ※未就学児童入場不可



【東京公演】2019年11月1日(金) O-EAST

OPEN 18:00 / START 19:00

前売¥6,500(税込/別途1ドリンク代/スタンディング) ※未就学児童入場不可

主催:SHIBUYA TELEVISION



企画・制作:BEATINK / www.beatink.com