宮崎駿「風の谷のナウシカ」を題材とした「新作歌舞伎『風の谷のナウシカ』」の出演者、配役が発表された。

既報だったナウシカ役の尾上菊之助、クシャナ役の中村七之助に続き、ユパ役を尾上松也、セルム / 墓の主の精役を中村歌昇、ミラルパ / ナムリス役を坂東巳之助、アスベル / オーマの精役を尾上右近が担当することが明らかに。また道化役を中村種之助、ケチャ役を中村米吉、第三皇子 / 神官役を中村吉之丞、ミト / トルメキアの将軍役を市村橘太郎、上人役を嵐橘三郎、クロトワ役を片岡亀蔵、ジル役を河原崎権十郎、城ババ役を市村萬次郎、チャルカ役を中村錦之助、マニ族僧正役を中村又五郎、ヴ王役を中村歌六が演じる。

「新作歌舞伎『風の谷のナウシカ』」は12月6日から25日まで東京・新橋演舞場で上演。映画版では描かれなかった全7巻におよぶ原作が完全上演される。チケットの一般販売は10月19日10時よりスタート。

「風の谷のナウシカ」は、「火の七日間」と呼ばれる戦争により産業文明が崩壊し、巨大な蟲と、有毒な瘴気を発する菌類の森・腐海に覆われた世界を舞台に、「風の谷」の族長ジルの末娘・ナウシカを描く物語。1982年から1994年にかけてアニメージュ（徳間書店）にて連載され、1984年には宮崎が監督を務めた劇場アニメが公開された。

「新作歌舞伎『風の谷のナウシカ』」

日程：2019年12月6日（金）～12月25日（水）

会場：東京都 新橋演舞場

スタッフ

原作：宮崎駿（徳間書店刊）

脚本：丹羽圭子、戸部和久

演出：G2

キャスト

ナウシカ：尾上菊之助

クシャナ：中村七之助

ユパ：尾上松也

セルム / 墓の主の精：中村歌昇

ミラルパ / ナムリス：坂東巳之助

アスベル / オーマの精：尾上右近

道化：中村種之助

ケチャ：中村米吉

第三皇子 / 神官：中村吉之丞

ミト / トルメキアの将軍：市村橘太郎

上人：嵐橘三郎

クロトワ：片岡亀蔵

ジル：河原崎権十郎

城ババ：市村萬次郎

チャルカ：中村錦之助

マニ族僧正：中村又五郎

ヴ王：中村歌六