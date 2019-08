Perfumeのっち テレビ単独出演でロケハイ「記憶ない！」

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。8月6日に放送されたのっちが単独で出演したNHKの番組『雑居ビルの奥のおく「カンダダの迷宮」』について、リスナーから届いたメッセージを紹介し感想を語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」8月26日(月)放送分)【リスナーのメッセージ:のっちさん出演のTV番組を見ました。のっちさん単独の仕事は珍しいですね! 何よりのっちさんがかわいいのと、のっちさんの名言「ササ食え!」がインパクト強くて他の内容がほとんど入ってきませんでした。(27歳男性)】のっち:(笑)。そうそう、初めてだったのかな? 1人でテレビに……。かしゆか:テレビは初めてかもね。初めてかな?のっち:ケンコバ(ケンドーコバヤシ)さんと作家の羽田圭介さんと3人で、神田の雑居ビルを巡ろうみたいな街ぶらの番組だったんだけど楽しかったですね。パンダの着ぐるみ……? 本当にガチの本物みたいなパンダがいて、それといっしょに遊んだときに「笹食え!」って言ってた……らしいです(笑)。あ~ちゃん:えっ、記憶ないんですか?のっち:記憶ない! もう、ロケハイみたいになっちゃってて。かしゆか:本当?!のっち:そう。楽しかったよ。でもこれ、ただテレビに出ていただけじゃなくて、実はベストアルバムの宣伝だったから(笑)。もしかしたら、これからかしゆかとあ~ちゃんも、1人で番組に出たりするかもね。かしゆか・あ~ちゃん:かもね~。のっち:楽しみだね。かしゆか・あ~ちゃん:……ね~(笑)。のっちの会話に登場したPerfumeのベストアルバム『Perfume The Best “P Cubed”』は、9月18日(水)にリリースされます。詳細は、オフィシャルサイト(http://www.perfume-web.jp/)をご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/