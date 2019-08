筋肉少女帯が20作目のアルバム発売、初回限定版にはデビュー30周年記念ライブ映像も

筋肉少女帯が、通算20作目のニューアルバム『LOVE』を11月6日に発売する。それに伴い、収録曲や新アーティスト写真も解禁された。



今年メジャーデビュー31年目に入った筋肉少女帯。アルバムは全11曲収録、初回限定盤には6月30日に中野サンプラザで行われた30周年記念ライブからセレクトされた11曲のディレクターズ・カット版映像が収録される。更に初回限定盤、通常盤(初回プレスのみ)とも、恒例のトレーディングカードが1枚(10種ランダム)封入されており、今作のアルバムはCD発売約一ヶ月前からダウンロード先行配信も決定している。また、アルバムを引っさげての東名阪5箇所のツアー開催が決定している。



また、ボーカルの大槻ケンヂからコメントも届いている。



人を煙に巻く〜けむにまく〜 言葉をタイトルにしたいなと思って、それはやっぱり「愛」だろうと。アレは何もかも煙に巻いて正体不明で妖しいよなぁ、まるで筋少のサウンドみたいだよなぁ、よし、じゃ、今回のタイトルは「LOVE」で。(大槻ケンヂ)





<リリース情報>



筋肉少女帯

『LOVE』



発売日:2019年11月6日(水)

価格:初回限定盤(CD+DVD)4500円(税抜)/ 通常盤(CD)3000円(税抜)

※筋少トレーディングカード1枚(全10種ランダム)封入

=CD収録曲=(※限定盤・通常盤 同一内容)

1. 愛は陽炎

2. from Now

3. ハリウッドスター

4. ボーン・イン・うぐいす谷

5. 喝采よ!喝采よ!

6. ドンマイ酒場

7. サクリファイス

8. 妄想防衛軍

9. 直撃カマキリ拳!人間爆発

10. ベニスに死す~LOVE

11. Falling out of love



=DVD収録内容=

筋肉少女帯

「メジャーデビュー 30th Anniversary FINAL LIVE『ザ・サン』突入 31st!」

2019年6月30日中野サンプラザ公演



サンフランシスコ

日本印度化計画

僕の宗教へようこそ~Welcome to my religion~

エニグマ

Guru 最終形

踊るダメ人間

イワンのばか

機械

元祖 高木ブー伝説

釈迦

モーレツア太郎



<ツアー情報>



筋肉少女帯

ニューアルバムリリースツアー



2019年10月20日(日)EX THEATER ROPPONGI

時間:OPEN 16:45 / START 17:30

2019年11月10日(日)名古屋 CLUB QUATTRO

時間:OPEN 16:45 / START 17:30

2019年11月16日(土)大阪 BIGCAT

時間:OPEN 16:45 / START 17:30

2019年11月22日(金)東京 LIQUIDROOM

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

2019年11月27日(水)Veats Shibuya

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

[Support member / 三柴理(Pf) 長谷川浩二(Dr)]



<イベント情報>



筋肉少女帯展

「筋肉少女帯展!~メジャーデビュー31年目突入&ニューアルバム「LOVE」発売記念~」

会期:11月12日(火)~11月18日(月)

墓場の画廊WEST(入場無料)

心斎橋BIG STEP 3F



筋肉少女帯オフィシャルHP:https://eplus.jp/sf/live/king-show