coldrain、アルバム『THE SIDE EFFECTS』収録曲TVアニメOP主題歌に決定

8月28日に発売となるcoldrainの6th アルバム『THE SIDE EFFECTS』収録の新曲「MAYDAY (feat. Ryo from Crystal Lake)」が、TVアニメ『炎炎ノ消防隊』のオープニング主題歌に決定した。



「MAYDAY (feat. Ryo from Crystal Lake)」はアニメ第15話からのオープニング主題歌となる。『炎炎ノ消防隊』は、人が突如燃え出し、炎の怪物”焰ビト”となって、破壊の限りを尽くす”人体発火現象”。その脅威に立ち向かう特殊消防隊たちを描くストーリー。そして、アルバム発売を翌日に控え、アルバムのタイトルトラック「THE SIDE EFFECTS」のフルMV公開もアナウンスされている。



coldrain Y.K.Cよりコメント

まずは「炎炎ノ消防隊」アニメ第2クール目のOPに我々coldrainを指名して頂き、大久保先生並びに番組制作スタッフの皆様誠にありがとうございます。



お話を頂いた際、我々の担当から大久保先生が2000年代初期のラウドミュージックをよく聴くという情報に勝手にシンパシーを感じ、攻撃的な楽曲を希望との事でしたのでラウド感全力でやってやろうと、原作のダークサイド(シンラの過去や焰ビトの家族)、それとそういったものを背負って戦う隊員たちのシリアスかつ前向きな心情をイメージして楽曲制作させて頂きました。非常にヘヴィでクールかつ躍動感のある作品に仕上がったと思っていますのでこの「MAYDAY(feat. Ryo from Crystal Lake)」がTVアニメ「炎炎ノ消防隊」のOPとして作品の世界観に花を添えられたら良いなと願っています。





<リリース情報>



coldrain

6thアルバム『THE SIDE EFFECTS』



◆初回限定盤

価格:3200円(税抜)CD+DVD

◆通常盤

価格:2600円(税抜)CDのみ

◆コンプリートBOX:Tシャツサイズ(M〜XL)

価格:6666円(税抜)CD、DVD、Tシャツ、ラバーキーホルダー、シューレース



=CD収録曲=

1. MAYDAY(feat.Ryo from Crystal Lake)

2. COEXIST

3. SEE YOU

4. SPEAK

5. THE SIDE EFFECTS

6. JANUARY 1ST

7. INSOMNIA

8. ANSWER / SICKNESS

9. BREATHE

10. STAY THE COURSE

11. REVOLUTION

12. LI(E)FE



=DVD収録内容=

Making "THE SIDE EFFECTS"(約1時間収録)





<ツアー情報>

"THE SIDE EFFECTS" ONEMAN TOUR 2019



=ツアー日程=

2019年9月22日(日)Zepp Nagoya

2019年9月28日(土)Zepp Osaka Bayside

2019年9月29日(日)高松オリーブホール

2019年10月4日(金) Zepp DiverCity

2019年10月11日(金) 新潟LOTS

2019年10月12日(土)仙台PIT

2019年10月14日(月) Zepp Sapporo

2019年10月18日(金) 広島クラブクアトロ

2019年10月20日(日)Zepp Fukuoka

2019年10月26日(土) 桜坂セントラル

2019年10月27日(日)桜坂セントラル



オフィシャルサイト:http://coldrain.jp/