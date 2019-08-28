FCF（コロンビアサッカー連盟）は27日、9月の親善試合に臨むコロンビア代表のメンバーを発表した。コロンビア代表は9月7日にブラジル代表、11日にベネズエラ代表と対戦する。
GKダビド・オスピナ（ナポリ）やMFフアン・クアドラード（ユヴェントス）が順当に招集された。一方で、リーガ・エスパニョーラ第2節バジャドリード戦で右足ヒラメ筋を負傷したMFハメス・ロドリゲス（レアル・マドリード）や、くるぶしを負傷しているFWラダメル・ファルカオ（モナコ）らはメンバーから外れている。
コロンビア代表のメンバーは以下の通り。※（）内は所属クラブ
▼GK
ダビド・オスピナ（ナポリ）
アウダイール・キンタナ（アトレティコ・ナシオナル）
アルバロ・モンテーロ（デポルテス・トリマ）
エデル・ショー（パトリオタス）
▼DF
ステファン・メディーナ（モンテレイ）
ルイス・オレフエラ（クルゼイロ）
ウィリアム・テシージョ（クラブ・レオン）
クリスティアン・ボルハ（スポルティング）
ジェリー・ミナ（エヴァートン）
ジョン・ルクミ（ヘンク）
ダビンソン・サンチェス（トッテナム）
オスカル・ムリージョ（パチューカ）
▼MF
フアン・クアドラード（ユヴェントス）
ダニエル・ムニョス（アトレティコ・ナシオナル）
ウィルマル・バリオス（ゼニト）
ジャイロ・モレノ（クラブ・レオン）
オルランド・ベリオ（フラメンゴ）
ジェフェルソン・レルマ（ボーンマス）
マテウス・ウリベ（ポルト）
ルイス・ディアス（ポルト）
▼FW
ドゥバン・サパタ（アタランタ）
ラファエル・サントス・ボレ（リーベル・プレート）
ルイス・ムリエル（アタランタ）
ロヘル・マルティネス（クラブ・アメリカ）