日本のライブハウス店長がバンコクで打ち出した新機軸

「LIVE HOUSE FEVER」店長・西村等による連載コラム。今回はタイで開催した自主企画イベントについて。



タイでは2回目となるFEVER自主企画「FEVER TOURS」を7月6日(日)バンコクにて開催してきました。出演者はMouse on the keys(jp)、Ropes(jp)ZWEED N ROLL(bkk)、Inspirative(bkk)、FAUSTUS(bkk)。なかなかタイトな工程ではありましたが、大勢のタイの方にも喜んで頂けました!



4日(木)、先陣組出発日。西村はMouse on the keys(以下MOTK)の第2便と一緒でしたのでFEVER石川とFEVER駒村がRopesとMOTK先陣組で出発。タイ到着後激混みだったり大変だったご様子。



5日(金)、MOTKリーダー川﨑氏、MOTKサポートの管楽器演奏者佐々木氏のライブがあったため、会場の表参道にて車で待機。終了後、夜中便出発の羽田へ急ぎ、サポートのギター飛田氏、音響の世界の山下氏と合流。乾杯して飛行機乗って爆睡して起きたらタイ到着(朝4時)。タクシーでホテルへ向かい仮眠(飛行機で寝てたけどやはり疲れる)。昼過ぎにはホテルロビーにて待ち合わせ。Ropes、MOTKメンバー、お世話になっているdessin the worldじんさん、Parabolica records西さん、sohaジンタニさん集合でバンに乗り込み会場のde communeへ。



実はこの時、MOTKサポートのVocalホリエさんはまだ飛行機でタイへ向かってる途中(汗)。朝イチ便でないと出発できないスケジュールで、一人でタイ入国、直接会場入りしてもらう予定。無事到着しますように……。



バンに乗り切れなかった為、西村が別途バイクタクシーで会場まで。会場が奥まったところにあるのか運転手さんも「わっかんないなー」と近くまで来ているところで右往左往していましたがどうにか会場到着。



慣れない環境でのリハーサルで日本人2バンドが悪戦苦闘しながらMOTKホリエさんも無事到着。時間押し気味でどうにか開場(出演トップのFAUSTUSの皆様、ご迷惑おかけしました)



トップのFAUSTUS、インスト・ジャズハードコア的に変拍子中心だが、今回も世話になっているdessin the worldじんさんがドラマー/リーダーとして始動させた新バンド。タイではアンテナの高いリスナーが既にチェックしているようで、最初から来場者も多数(ちなみに今回のイベントはソールドアウト、当日券もなしでした)。





FAUSTUS(Courtesy of LIVE HOUSE FEVER)



2番目はZWEED N ROLL。タイでは珍しいスローコア的アプローチ、Vocalパットの「奇跡の歌声」と称され歌もの的にも捉えられるが、内容的にはかなりのロック/ハードコアマインドが見え隠れする。タイでバカ売れしているアルバムは日本盤も発売されているので是非チェックを。



ZWEED N ROLL(Courtesy of LIVE HOUSE FEVER)



3番目、Ropesは二度目のタイ。Ropesの楽曲は日本だけでなく、タイでも絶対ウケると昔から思っていたが、歌詞が日本語いうことも飛び越えてタイの方々もかなり響いたご様子で、ライブ後音源は全て売り切れ!! Ropesが持つアブストラクト感はタイの暑さにフィットしていた。





Ropes(Courtesy of LIVE HOUSE FEVER)



4番目、Inspirative。日本ツアーも既に2回実施しているタイのシューゲイズ番長。個人的には宇宙を題材にしたショートムービーを見ているような感覚のライブ。日本で言う「ワビ・サビ」のようなことをこのバンドからは感じるが、常にハイライトなライブ展開もこのバンドの魅力だと思う。今回も持っていかれてしまった(Inspirativeも日本盤は発売中です)。





Inspirative(Courtesy of LIVE HOUSE FEVER)



大トリ、我らがMouse on the keys。言わずとしれたピアノインストバンドで世界中のライブジャンキーを虜にする圧倒的なハードコア感。いつでも最高なこのバンドの初タイ公演。タイでも待っていたお客さんが多く、開場後すぐに音源は売り切れていたのは流石。VJのRokapenis氏も加わって視覚的にも超重量級。ライブ後の拍手が鳴り止まない。タイの方々、本当に喜んでくれたご様子。こちらとしても感無量でした。





Mouse on the keys(Courtesy of LIVE HOUSE FEVER)







スタートが遅いタイですが(アジアのライブはほとんどが開場・開演が遅い)、今回は開場19時、開演19時30分でライブ終了が余裕の24時超え!(すいません)。ハーイ皆様片付けて打ち上げ行きましょー!!と撤収してからもう一つドラマが……会場De communeまで送ってくれたバンが待ってくれてホテルまで帰る、というプランだったのですが、なんとバンが奥の駐車場に停めたらその前に誰かが車を置いてしまって出せない、というまぁなんとも言えないアクシデント(涙)。小一時間待ったのですが流石に埒が明かない+明日も空港に乗せてくれるバンなので、出演者+スタッフはタクシーで移動。運転手さんは申し訳ないが待機して頂きました(De communeのそばのクラブに行ってるお客さんだと思う…… AM3時には戻ってくるんじゃないかトホホ、と運転手さんが言っていた)。



Courtesy of LIVE HOUSE FEVER



ロスタイムもあり打ち上げに全員揃うのは3時頃だったのですが、ホテルからタクシーで5分ほどの「チムチュム」という鍋のお店にてみんなで乾杯(日本勢、全員いました:笑。 ちなみにタイではライブ後の打ち上げ文化はほとんどないのでバンドマンはライブ後帰るのが基本っぽい)。ただお店は4時で閉店。でもすごく美味しく、何度も行きたいお店でした(タイには何度も行っているので、実はこのお店にも数回行っている)。ほぼみんなそうだったと思いますが、ホテルに帰って即寝。



5日(日)、帰国日。マジでタイトすぎるスケジュール。ただ、西村はこのあと文化的に栄えている都市「チェンマイ」へ視察に行くというミッションがあり延泊だったのですが、朝の集合時間にはホテル前にて皆様をお見送り。ちなみにバンの運転手のおじさんは「昨日はごめんね~」的な感じで少し眠そうだった(笑)。



こうしてFEVER TOURS in bkk 2019は終了。千人万人にアプローチ出来ているわけではないかもしれないが、確実に毎年面白いことが出来ている。新しいことにも挑戦できそうな予感と、これからも大勢の方を巻き込んで「ごめんなさい」より「楽しかった」や「今後もよろしく」という会話が多く出来るようにしたいし、もう第二の故郷となっているタイには日本の面白いことやカッコいいバンドを送り込んでいきたいと思っている今日このごろ。





Courtesy of LIVE HOUSE FEVER



前回書いた「アジアでライブハウスが定着しない家賃問題」は次回に書こうと思います。お楽しみに~。



Mouse on the keys

http://mouseonthekeys.net/



Ropes

http://weareropes.com/



ZWEED N ROLL

http://www.inpartmaint.com/site/26990/



Inspirative

https://www.facebook.com/inspirative/



FAUSTUS

https://www.facebook.com/faustus.bkk/