ズバリ質問！「パクチー」好きですか？ みんなの意見は…

タイ料理、ベトナム料理、中華料理など、世界の料理で広く用いられるパクチー。きわめて香りが強く、好き嫌いがはっきりとわかれる食べ物ではないでしょうか。そんなクセのあるパクチー、あなたは好きですか? TOKYO FMの番組「NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE - 」のWebサイトで、全国のリスナーに調査しました!(※現在は終了しております)この「日本全国サラリーマン実態調査」は、ごくごく普通であくまで平均的なサラリーマン安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた、TOKYO FMのラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE - 」のサイトにて行われました(※現在は終了しております)好き 38.5%嫌い 61.5%(回答数:260票)あの香りがたまりませんね! 生春巻きを作るときは必ず調達しますよ。(女性 49歳 埼玉県)大人になったら食べれるようになりました。ゴーヤーと一緒ですね!(男性 35歳 沖縄県)うまいと思う。初め食べたとき、なんじゃこりゃと思ったけど、絶賛ハマリ中!(女性 40歳 埼玉県)なんだか、好きだなー。(男性 45歳 北海道)慣れると、フォーに浮いてなかったら、寂しく感じてしまいます。(男性 51歳 大阪府)あの清涼感がたまりません!(男性 34歳 青森県)大好きです、大好物です。自由に盛れる店でフォーを食べるときは、麺もスープも見えないくらいにパクチーを盛ります。某量販店のパクチードレッシング、ドライパクチーも愛用しています。(男性 41歳 兵庫県)カメムシを口に入れたらきっとこんな感じ! 衝撃の味! カメムシ大っ嫌いなんです!!(男性 47歳 千葉県)むりー! 匂いも味もダメです。ごめんよパクチー……。(男性 26歳 福井県)好きな人の気持ちがわかりません。(男性 52歳 大分県)あれは食べ物じゃない。(男性 41歳 大分県)トムヤムクン好きですが、パクチーは食べません。まったく、受け付けません。ハーブ系は、まったく食べれません……。(男性 44歳 鳥取県)……って、それ、何!?(男性 50歳 静岡県)若い頃、たまたま入ったお店でトムヤムクンがあり、一緒にいた友人と「世界3大スープなんて食べたことないから、食べてみよう!」と、食べた際、初めてパクチーも食べましたが、あの香りとクセがダメで食べられませんで……。それっきり、パクチーもトムヤムクンも苦手です。(女性 37歳 鹿児島県)石油の味がするから。(女性 24歳 愛知県)以上、「嫌い」と答えた方が約6割という結果になりました。あなたはいかがですか?<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE -放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国37局ネット放送日時:毎週日曜17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/