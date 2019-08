「今までで一番“毛布”を使った！」OLDCODEXが語る“レコーディング秘話”

ボーカル・Ta_2(タツ)とペインター・YORKE.(ヨーク)による個性派ロックユニット・OLDCODEX(オルドコデックス)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「THE QUARTER~LADDERLESS from OLDCODEX~」。8月20日(火)は、番組初の公開収録の模様をオンエア。レアなレコーディング秘話も飛び出しました。(TOKYO FM「LADDERLESS from OLDCODEX」2019年8月20日(火)放送より)公開収録には、抽選で選ばれた約250名のファンも参加しました。会場には、8月4日(日)に西武新宿駅前「YUNIKA VISION(ユニカビジョン)」前ステージでゲリラペインティングをおこなったときの作品も展示。ニューアルバム収録曲「Clock」のレコーディング秘話なども披露しました。Ta_2:(「Clock」の)デモ音源が上がってきた段階では、もっと生音が強かったんだけど、もっと打ち込みっぽくしたい思いがあって。ギターの音も尖りを抑えて、ドラムも、デッドなドスっと詰まった音をあえて使うことで、打ち込みの音と生音の中間の音作りをしたかった。だから、今までのレコーディングのなかで、一番毛布を使ったね。YORKE.:そう。(ドラムを)毛布で囲んだレコーディングをね。Ta_2:バスドラのなかに毛布を詰めると、音が響かなくなる。ベースも少し、くぐもった音とクリーンな音を混ぜ合わせながら、“抜け感”のバランスを取って録音していったな。YORKE.:(この曲を)ライブで表現するときは、また違う感じなんだろうね。Ta_2:そうだろうね。ライブでは、逆にもっと“生感”があふれる。YORKE.:ここまでデッドに鳴らそうとすると、(打ち込み音源と)同期させることになっちゃうもんね。Ta_2:そうだね。同期っぽく聴かせたいけど、“生でやってるよ”みたいなね。今回、コーラスワークも面白いことをやらせてもらっていて。じつは、打ち込みデータのなかにある声の素材と、俺の声の素材を合わせて、同時に流していたりする。俺の声にも、わざと打ち込みっぽく聴こえるエフェクトをかけてもらって、組み合わせて作ったんですよ。そして話は、YORKE.の歌詞制作について。YORKE.:(コンポーザーの)岡本(武士)さんから曲が来たとき、俺がタイトルに「Clock」と入れたように、時計の針が進んでいくイメージがあってね。1秒ってすごく長いなと感じたりしながら、歌詞を書いていたかな。あえて強めの言葉を排除して、やわらかいけど、なんか刺さるような。それがまた、時計の針みたいでね。(身振りを交えて)……時計の針ってこう見るじゃん。それをこっちから見るみたいな……。Ta_2:今の解説は、まったくラジオ的じゃない(笑)。YORKE.:説明するね(笑)。時計の針は、正面から見ることが多いじゃん? 腕時計もそうだし。それを真横から見たら、時計の針が自分に迫ってきたり、自分から遠ざかったりして見える。そんな視点で、この歌詞は書いたな。Ta_2:おお~!YORKE.:わけわかんねーだろ(笑)。時計を横から見たら、俺の言っていることがちょっとわかると思う。時間が迫ってきて、時間が離れていく。だけど時間が離れて行くときって、じつは(現実の時間は)進んでるじゃん。Ta_2:うんうん。YORKE.:そういうのに、自分がハッとしたりしてね。Ta_2:レコーディングも、そういうのを考えながらだったせいか、けっこうクリーントーンで歌うことが多かった。そこにYORKE.からも「もうちょっと、ザラッとした雑味があってもいいんじゃない?」というディレクションも入ってね。クリーントーンとザラッとした音の振り幅みたいなものは、微調整しながら録っていった。YORKE.:たしかに。だからTa_2の声自体も“楽器”という感覚。言葉の意味はあるんだけど、感情をあまり感じないというか。そういうのがカッコいい。Ta_2:言葉というものに対してそのまま表現しないほうが、この曲はカッコいいんじゃないかと言っててね。それがすごく新鮮だったし、面白かったね。そんなOLDCODEXは、10月17日(木)の東京・LIQUIDROOM公演より、最新アルバム『LADDERLESS』を引っさげた全国13都市14公演を回る全国ツアー「OLDCODEX Tour 2019」をスタートさせます。音作りにこだわった「Clock」が、どのように演奏されるのかにも、期待しましょう!<番組概要>番組名:THE QUARTER~LADDERLESS from OLDCODEX~放送日時:毎週火曜25:00~25:30パーソナリティ:OLDCODEX番組Webサイト:https://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/quarter/top