GENERATIONS・小森隼『DREAMERS』は「一緒に歩いて行こうという前向きな曲」

GENERATIONS from EXILE TRIBE・パフォーマーの小森隼さんが、8月26日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。8月28日(水)発売のニューシングル『DREAMERS』や、8月末から始まるドームツアー『GENERATIONS LIVE TOUR 2019 “少年クロニクル”』について、リスナーから届いたメッセージを取り上げ質問に答えました。【『DREAMERS』の歌詞にある「君の夢が叶うように」ってところが好きで、ジェネのみんなに応援されて背中を押された気持ちになります。『DREAMERS』を聴きながら私も将来の夢が叶えられたらいいななんて思ってしまいます。私は今年受験生で、秋には受験があります。無事に志望校に合格して将来の夢が叶うように頑張りたいです!(17歳女性)】小森:ありがとうございます!とーやま校長:本当に、“聴いてくださっている方の背中を、どんな力を使ってでも押してやる”っていう曲ですよね。小森:そうですね。今回の『DREAMERS』は、本当にメンバー7人全員で話し合って、会議をしながらいろんな方向性……MVの方向性もそうですし、歌詞もそうですし、僕たちと一緒に歩いてくださるみなさんの背中を少しでも押せるような楽曲を作りたい、という願いから出来た曲なんです。本当にそういう風に言っていただけると、「僕らの思いを聴いてくださってるんだな」って逆に僕らもパワーをもらえます。“お互い一緒に歩いて行こう”っていう、前向きな楽曲です。とーやま校長:僕は、この曲のテンポがすごくいいなと思って……。小森:そうなんですよ。とーやま校長:ゆっくりとしているじゃないですか。夢に向かっていくには、もちろん駆け足で速度を上げなきゃいけない時間もあると思うんですけど。焦る必要はないし、ちゃんと自分の速度で胸を張って進みさえすれば大丈夫だよ、と言ってくれてるような気がして。そういうところも好きだなと思いました。小森:僕らの中では一緒に肩を組みながら歩いてるような、“同じ空の下でみんな一緒だよ! 仲間がいるんだよ、焦らないでね”という気持ちも込もっているので。寂しい思いもすると思うんですけど、一人きりじゃなくて僕たちもみなさんと寄り添いながら夢を叶えていけたらな、っていう思いも込めています。【『少年クロニクル』の初日、神奈川から親子で行きます! 虹色のツアーTシャツを着て蛍光のマフラータオルとフラッグ持ったらめっちゃカラフルだなあ(笑)。ライブの見所はどんなところですか?(15歳女性)】小森:8月31日から、僕たち初の五大ドームツアーがスタートになるということで。タイトルは『少年クロニクル』というのですが、GENERATIONSとして活動してきたことや、他のメンバーもいろいろマルチで活動しているんですけど、そういう僕たちの“年代記”じゃないですけど、歴史みたいなものとか、そこまで掘り下げるのではなく、今僕たちがやっていることをギュッと詰め込んだ“GENERATIONSらしい”を具現化できたようなライブになっています。ぜひみなさん会場に足を運んでいただければな、と思います。とーやま校長:神奈川から初日の北海道に行くってことですよね。たぶん、近くが当たらなくて、遠くでも絶対に見たい! ってことですよね。小森:本当にありがたいですね。とーやま校長:北海道・札幌ドーム、東京・東京ドーム、愛知・ナゴヤドーム、大阪・京セラドーム大阪、福岡・福岡ヤフオク!ドームというこで、詳細はホームページ(https://m.tribe-m.jp/)をチェックして欲しい!前回登場の4月から、比較的短い期間で出演した小森さん。「自分的には来るのがちょっと早すぎるかなと思ったんですけど、教頭に会いに来たみたいなものです」と語り、9月末で退任するあしざわ教頭に向けて『ありがとう。じゃなくて… 行ってらっしゃい!!』という言葉を贈っていました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/