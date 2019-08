Perfume ベストアルバム『Perfume The Best “P Cubed”』ジャケット裏話

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。9月18日(水)にリリースされるベストアルバム『Perfume The Best “P Cubed”』のジャケットについて、リスナーの感想を紹介し撮影時のエピソードを語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」8月26日(月)放送分)【リスナーの感想:ジャケット解禁きたー! 最高すぎます! そして、ジャケットなんじゃこりやあああ!! めっちゃおしゃれ! かっこいい! 新しい! の三拍子! まじでテンション上がりました!(23歳女性)】あ~ちゃん:“ジャケットなんじゃこりやあああ!!”となってますね(笑)。かしゆか:そうだね。(ジャケットのデザインは)3つ(通常盤・初回限定盤・完全生産限定盤)出ましたね。全部違うもんね、今回。のっち:おっしゃれ~!あ~ちゃん:これね、ほんとに撮っとんのよ。かしゆか:うん。全部ね、写真なんです。ちゃんと。あ~ちゃん:ちゃんと写真を撮って。こういう加工に、たまたまなったんよ。これ通常盤だったっけ?かしゆか:うん、3人の体が見えるやつは通常盤ですね。【通常盤】あ~ちゃん:この写真自体は後で加工したわけじゃなくて、本当にその場でこういう写真が撮れたっていう。かしゆか:アナログに撮っててそうだったと。あ~ちゃん:すごいよね。物と対話しながら、撮ってくれたカメラマンがいたということですね。かしゆか:初回限定盤のやつね。箱のやつ……キューブのやつですね。あ~ちゃん:ここにもプロがね、関わってくれていますからね。かしゆか:嬉しいですね。【初回限定盤】あ~ちゃん:そして、SNSのほうでは、発売日まで毎日カウントダウンを行ってまして。当時の楽曲のひとくちメモみたいな物もあるんですよ。順番に順番に。それを、歴代やってくれている(マネジャーの)もっさんが書いてくれているので。私たちも忘れてたことを、書いてくれていたりして。朝いつもなんか……じゅんってなる。かしゆか:あの一言にね、分かるよ(笑)。あ~ちゃん:“ああ、ありがとう。覚えていてくれたんだね”って……。かしゆか:初めて見る人は初情報だけど。私たちからしたら、“そうだったなぁ”ってね。心が温まるような。あ~ちゃん:ありましたね。それを見て、取材の人とかも「あの曲に、もう1曲候補があったって聞きました!」とか言って。当時その曲を聴いてた人も、「まさか……!」みたいなことを知るきっかけになっているらしくて。やっぱり私たちも楽曲を愛しているので、この機会に今一度また愛してもらえるきっかけになるのが嬉しくってね。なんか取材をする度に温かい気持ちになっています。かしゆか・のっち:うん。あ~ちゃん:まあ徐々に、今の私たちに……やっている楽曲に近づいてきていますから。ということは、発売が近づいているということですから。かしゆか・のっち:そうですね!あ~ちゃん:本当、楽しみです!【完全生産限定盤】アルバムの詳細については、Perfumeのオフィシャルサイト(http://www.perfume-web.jp/)をご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/