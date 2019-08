オバマ前米大統領が夏のソングリスト公開　リル・ナズ・X、リゾ、ザ・ブラック・キーズ、ビヨンセ

リル・ナズ・X、リゾ、ザ・ブラック・キーズ、そしてザ・ローリング・ストーンズなどが、バラク・オバマ前大統領の最新サマーソングリストに名を連ねた。



「まもなく夏も終わりですが、こちらがミシェルと私がこの夏聴いていた音楽のリストです。新旧さまざま、アップテンポもあれば、スローな曲もあります」と、オバマ前大統領は44曲から成るソングリストについて語った。「みなさんもぜひどうぞ」



昨年のソングリスト同様、新進気鋭のアーティストから(マギー・ロジャースの「Burning」、ダニエル・シーザーとH.E.R.の「ベスト・パート」、エラ・メイの「ブード・アップ」、ロザリア&J.バルヴィンの「Con Altura」)、ロックの大御所まで(ヴァン・モリソンの「ブラウン・アイド・ガール」、ザ・ローリング・ストーンズの「ハッピー」、スティーリー・ダンの「リーリング・イン・ジ・イヤーズ」、ヤングブラッズの「ゲット・トゥゲザー」)、幅広いラインナップ。



ソングリストには、リル・ナズ・Xがビリー・レイ・サイラスと組んだこの夏最大のヒット曲「Old Town Road(Remix)」の他、リゾの「ジュース」、ビヨンセの「ムード・フォー・エヴァ」、ショーン・メンデスとカミラ・カベロの「セニョリータ」など最新ヒットも盛りだくさん。



ジャンルを見ても、ヒップホップから(ローリン・ヒル、ドレイク、ア・トライブ・コールド・クエスト、マック・ミラー)R&B(ラファエル・サディーク、ジョン・レジェンド、ザ・スピナーズ)、インディーロックに(シャロン・ヴァン・エッテン、ザ・ブラック・キーズ)レゲエに(トゥーツ・アンド・ザ・メイタルズ)ジャズと(チャールズ・ミンガス)、大半のジャンルが盛り込まれている。



With summer winding down, heres a sampling of what Michelle and I have been listening to — some new, some old, some fast, some slow. Hope you enjoy. pic.twitter.com/BS5ri1lvxz — Barack Obama (@BarackObama) August 24, 2019