ポーランドサッカー協会は26日、EURO2020予選に向けてポーランド代表メンバー27名を発表した。
FWロベルト・レヴァンドフスキ（バイエルン）やMFピオトル・ジエリンスキ（ナポリ）らを順当に選出。また、FWクリシュトフ・ピョンテク（ミラン）やFWアルカディウシュ・ミリク（ナポリ）といった強力なFW陣もメンバー入りを果たした。
ポーランド代表は、EURO2020予選で既にオーストリア代表やイスラエル代表などに勝利を収めて、ここまで4連勝中。次節はスロベニア代表と9月6日に対戦する。
ポーランド代表の招集メンバー27名は以下の通り。
▼GK
ウカシュ・ファビアンスキ（ウェストハム）
ラファエウ・ギキェヴィチ（ウニオン・ベルリン）
ウカシュ・スコルプスキ（ボローニャ）
▼DF
カミル・グリク（モナコ）
アルカジウス・レカ（アタランタ）
ヤン・ベドナレク（サウサンプトン）
バルトシュ・ベレシュインスキ（サンプドリア）
チアゴ・ランジェウ・チョネク（SPAL）
ロベルト・グムニー（レフ・ポズナニ）
アルトゥール・イェンドジェイチク（レギア・ワルシャワ）
ミハウ・パズダン（アンカラギュジュ）
トマシュ・ケジオラ（ディナモ・キエフ）
マチェイ・リブス（ロコモティフ・モスクワ）
▼MF
ピオトル・ジエリンスキ（ナポリ）
カロル・リネティ（サンプドリア）
ヤクブ・ブワシュチコフスキ（ヴィスワ・クラクフ）
ヤツェク・ゴラルスキ（ルドゴレツ）
セバスティアン・シマンスキ（ディナモ・モスクワ）
グジェゴシュ・クリホヴィアク（ロコモティフ・モスクワ）
ダミアン・カジョル（ディナモ・ザグレブ）
クリスティアン・ビエリク（ダービー・カウンティ）
マテウシュ・クリッヒ（リーズ・ユナイテッド）
カミル・グロシツキ（ハル・シティ）
▼FW
ロベルト・レヴァンドフスキ（バイエルン）
クリシュトフ・ピョンテク（ミラン）
アルカディウシュ・ミリク（ナポリ）
ダヴィド・コフナツキ（デュッセルドルフ）