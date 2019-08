シド、ニューアルバム『承認欲求』より新曲「君色の朝」先行配信スタート

シドが9月4日にリリースするニューアルバム『承認欲求』より、新曲「君色の朝」の先行配信が始まった。



全曲新曲が収録されたニューアルバム『承認欲求』のリリースを9月4日に控えているシド。新曲「君色の朝」はベースの明希が作曲を行い、マオが歌詞を手掛ける。この楽曲は今年3月10日に横浜アリーナで行なわれた「SID 15th Anniversary GRAND FINAL at 横浜アリーナ ~その未来へ~」にて初披露された、今回のアルバム発売によって初めてレコーディング音源として全貌を現した。



また、Spotifyではマオが「ちょっと落ち込んだ朝に聞きたいプレイリスト」をテーマに自らのボイスコメント入りの選曲を公開中。こちらでも「君色の朝」がセレクトされている。





<配信情報>



シド

「君色の朝」



現在配信中

まとめ配信URL: https://kmu.lnk.to/gu0ss



▼マオによる「ちょっと落ち込んだ朝に聞きたいプレイリスト」

Spotifyプレイリスト公開URL: https://open.spotify.com/playlist/2Akryf1eHOegpk5hiasfys



<リリース情報>



シド

『承認欲求』



発売日:2019年9月4日(水)

・初回生産限定盤A(CD+DVD)

価格:3611円(税抜)

=DVD収録内容=

承認欲求 -Music Video-

承認欲求 -Photo Session-

・初回生産限定盤B(CD+写真集)

価格:3611円(税抜)32P撮り下ろしフォトブック付

・通常盤(CD)

価格:2870円(税抜)



=収録曲=

※初回生産限定盤、通常盤、共に同様の内容となります。



1. 承認欲求

2. Blood Vessel(アプリゲーム「イケメンヴァンパイア」第2章主題歌)

3. 手

4. デアイ=キセキ

5. see through

6. ポジティブの魔法

7. 淡い足跡

8. Trick

9. 涙雨

10. 君色の朝



<ツアー情報>



『SID TOUR 2019 -承認欲求-』



=ツアー日程=

2019年9月13日(金)千葉 / 松戸・森のホール21 ~ID-S限定LIVE~

2019年9月14日(土)千葉 / 松戸・森のホール21

2019年9月23日(月・祝)群馬 / ベイシア文化ホール(群馬県民会館)

2019年9月25日(水)神奈川 / カルッツかわさき

2019年10月5日(土)宮城 / 東京エレクトロンホール宮城

2019年10月12日(土)埼玉 / 大宮ソニックシティ

2019年10月14日(月・祝)岡山 / 岡山市民会館

2019年10月19日(土)大阪 / 大阪国際会議場 メインホール

2019年10月20日(日)大阪 / 大阪国際会議場 メインホール

2019年10月22日(火・休)福岡 / 久留米シティプラザ ザ・グランドホール

2019年11月2日(土)愛知 / 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2019年11月3日(日・祝)愛知 / 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2019年11月5日(火)東京 / 中野サンプラザホール

2019年11月6日(水)東京 / 中野サンプラザホール

2019年11月9日(土)新潟 / 新潟テルサ

2019年11月13日(水)北海道 / カナモトホール(札幌市民ホール)



チケット料金:7500円(税込)全席指定

※4才以上有料



シド オフィシャルサイト:http://sid-web.info/