FM802開局30周年ライブに、04 Limited Sazabys、打首獄門同好会が出演

FM802開局30周年のイベント「FM802 30PARTY LIVE REDNIQS」が、11月19日になんばHatchにて開催。04 Limited Sazabys、打首獄門同好会の出演が発表された。



毎週月曜日25時からDJ浅井博章がこだわりのROCKをお届けする番組「REDNIQS」。FM802が開局30周年イヤーの今年、LIVE REDNIQSでこだわりのアーティストとして04 Limited Sazabysと打首獄門同好会が出演することとなった。LIVE REDNIQSは11月19日に開催、会場はなんばHatch。MCは番組DJの浅井博章が担当。チケット先行受付も実施中とのことである。





＜イベント情報＞



「FM802 30PARTY LIVE REDNIQS」

2019年11月19日（火）なんばHatch

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

●出演：04 Limited Sazabys / 打首獄門同好会

●MC：浅井博章（FM802 DJ）

●チケット：前売り3500円（税込、別途ドリンク代）

●一般発売：10月5日（土）



チケット先行受付

■REDNIQS番組受付

受付期間：9月2日（月）25:00〜27:59 / 9月9日（月）25:00〜27:59

※REDNIQSのオンエア中に発表されるSコードを聴いて応募

■802.DJ会員先行受付

受付期間：9月3日（火）10:00〜9月15日（日）23:59

http://802.dj/

■FM802オフィシャルHP先行受付

受付期間：9月16日（月）10:00〜9月30日（月）27:59



イベントURL：https://funky802.com/i/s5812