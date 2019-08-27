FM802開局30周年ライブに、04 Limited Sazabys、打首獄門同好会が出演

FM802開局30周年のイベント「FM802 30PARTY LIVE REDNIQS」が、11月19日になんばHatchにて開催。04 Limited Sazabys、打首獄門同好会の出演が発表された。
毎週月曜日25時からDJ浅井博章がこだわりのROCKをお届けする番組「REDNIQS」。FM802が開局30周年イヤーの今年、LIVE REDNIQSでこだわりのアーティストとして04 Limited Sazabysと打首獄門同好会が出演することとなった。LIVE REDNIQSは11月19日に開催、会場はなんばHatch。MCは番組DJの浅井博章が担当。チケット先行受付も実施中とのことである。
＜イベント情報＞
「FM802 30PARTY LIVE REDNIQS」
2019年11月19日（火）なんばHatch
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
●出演：04 Limited Sazabys / 打首獄門同好会
●MC：浅井博章（FM802 DJ）
●チケット：前売り3500円（税込、別途ドリンク代）
●一般発売：10月5日（土）
チケット先行受付
■REDNIQS番組受付
受付期間：9月2日（月）25:00〜27:59 / 9月9日（月）25:00〜27:59
※REDNIQSのオンエア中に発表されるSコードを聴いて応募
■802.DJ会員先行受付
受付期間：9月3日（火）10:00〜9月15日（日）23:59
http://802.dj/
■FM802オフィシャルHP先行受付
受付期間：9月16日（月）10:00〜9月30日（月）27:59
イベントURL：https://funky802.com/i/s5812
FM802開局30周年のイベント「FM802 30PARTY LIVE REDNIQS」が、11月19日になんばHatchにて開催。04 Limited Sazabys、打首獄門同好会の出演が発表された。
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