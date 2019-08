ミュージシャンの本棚&CDラックを覗いてみると、その人の趣味やルーツが見えてくる。この連載企画では、ミュージシャンの方々に自宅の本棚/CDラックをご自身で撮影してもらい、その中に置いてある作品について語ってもらいます。第6回目のゲストは、8月28日にニューシングル『乾杯トゥモロー』をリリースした、オメでたい頭でなによりの赤飯さんが自宅の本棚&CDラックを撮影してきてくれました。さらに「自宅の本棚&CDラック」をテーマに選曲し、その曲にまつわるお話しも!赤飯さんのこれまでの人生さえ感じるプレイリストは必聴です!!

赤飯さんの本棚を見せてください

Q1: 本棚/CDラックの中で、特に思い入れの強い作品は?

ざっくりゾンビ系/英語学習系/オーケン(大槻ケンヂさん)系/インテリア系/うさぎ系/自己啓発系/古屋兎丸先生の漫画とかが多いのかな。今の自分を形成してくれているものという意味では全部大事ですよね。まだ読んでなくて、持っているだけの本もめちゃありますけど(笑)。

CDだと、やっぱり学生時代に聴いていたものが思い入れ強いですね。モーニング娘。のCDは 手売りで買ったシングル「愛の種」から、2002年7月までのアイテムはおそらくほぼほぼコンプしているはずです(ファンクラブ限定のメンバーソロ曲含めて)。あとはSlipknotの1st、Rage Against The Machine の1stから3rd、Linkin Parkの 1st、Red Hot Chili Peppersの5thから7th あたりは歌詞丸暗記して英語学習にも役立てていましたし、コピバンもよくやっていました。

Q2: 普段どうやって音楽を聴きますか?

外ではサブスクをBluetoothイヤホンで。

家では2パターン。サブスクはBluetoothでステレオに繋いで、CDはCDプレイヤーで歌詞カード見ながらじっくり。

そろそろレコードプレイヤーを買って、うしろゆびさされ組のレコードを聴きたいです(迫真)。

Q3: プレイリストの選曲に関して、コメントをお願いします。

●正解のない世界/シャ乱Q

「シングルベット」とか「ズルい女」を敢えて挙げずに“この曲好き”って言うと、ちょっと通ぶれるやつ。

●Around The World / Red Hot Chili Peppers●Know Your Enemy / Rage Against The Machine

授業そっちのけで歌詞を暗記してた。

●Nine Lives / Aerosmith

友達に貸してもらって、初めてまともに触れた洋楽

●The Beautiful People / Marilyn Manson

MV含め当時衝撃を受けまくった。その衝撃は形を変え オメでたフィルターを通してアウトプットされ また違う衝撃を生むことになる。

●Freak On A Leash / Korn

オメでたのとある曲で、この曲の一部分拝借している。

●(sic)/Slipknot

当時、CD屋で試聴して即買い。やべぇものを見つけたと、めちゃくちゃテンションあがっていた。

●イワンのばか / 筋肉少女帯●HEAVY METAL IS DEAD / 聖飢魔II●One Step Closer / Linkin Park

大学時代のコピバンでよくやった。Linkin Parkのこの曲は、初めて組んだバンドでやった思い出深い曲。

●猫舌ごころも恋のうち/うしろゆびさされ組

奇面組の曲で特にこの曲が印象深くて、切ない気持ちになる

●乾杯トゥモロー/オメでたい頭でなにより

Q4『乾杯トゥモロー』はどんな作品になりましたか?

一聴して頂ければ「バカ曲」とすぐ気付いて頂けると思います。でも、でもね。

ただの「バカ曲」で終わるか、それとも「あ そういう事か...!」で終わるかは、あなた次第です。もちろん後者を希望しています(切実)。

プロフィール

Vo.赤飯、Gt&Vo.ぽにきんぐだむ、Gt.324、Ba.mao、Dr.ミト充の5人からなる“日本一オメでたい人情ラウドロックバンド”。ライブに足を運んでくれた人たちが一人でも多く「楽しく、幸せに騒げる、底抜けに自由でオメでたいバンド」をコンセプトに活動中。_ライブでは、バンドとお客さんたちで共に生み出す「本気の熱量」を発信し続けている。 サウンドは、ラウドロックを軸に、サビがキャッチーで一度聴いたら頭に残りやすい音楽。_子供も大人も楽しめる音楽を実現するため、誰もが知っている日本の文化や遊び・オメでたいものをテーマとし、_歌詞には、日常生活、バラエティー、邦・洋楽、童謡などありとあらゆるものをオマージュ&スパイスとして随所に散りばめつつ、思わずニヤッとしてしまうコミカルな世界観が特徴。さらに、懐かしさや切なさも持ち合わせつつも、聴いた人を笑顔にするパワーを持つ。

