ザ・ナショナル、NYで開催したライブの音源をAmazon Music限定でリリース

5月にマイク・ミルズの短編映画とリンクした最新アルバム『I Am Easy To Find』をリリースしたザ・ナショナルが、ニューヨークで行われたライブ音源を収めた最新EP『The National: Live From New Yorks Beacon Theatre』をAmazon Music限定でリリースした。



2019年4月22日にブロードウェーにある劇場ビーコン・シアターで行われた「A Special Evening With The National」の音源を収めた本作。この日は特別にジュリアン・ベイカーやフランス出身のミナ・ティンドル、ディス・イズ・ザ・キットなどの女性シンガーソングライターも共演しており、EPには最新作『I Am Easy To Find』から「Rylan」、「You Had Your Soul With You」、「I Am Easy To Find」、「Where is Her Head」などの他、グラミー賞の最優秀オルタナティブ・ミュージック・アルバム部門を受賞した前作『Sleep Well Beast』より「The System Only Dreams In Total Darkness」が収録されている。







なお、Amazon Prime Videoで同日に公開予定だった同ライブに密着した映画『The National: I Am Easy To Find, Live From New Yorks Beacon Theatre』は公開日が延期となっているが、このライブの全編が収録されるとのこと。バンドは来年3月に、約9年振り/二夜連続となる単独来日公演を開催する。





<リリース情報>







The National

Amazon Music限定ライヴ盤EP

『The National: Live From New Yorks Beacon Theatre』

配信中



=収録曲=

1. Rylan

2. You Had Your Soul With You

3. I Am Easy To Find

4. Where Is Her Head

5. The System Only Dreams In Total Darkness



<来日公演情報>







THE NATIONAL



日程:2019年3月17日(火)

会場:Zepp Diver City Tokyo

時間:OPEN 18:00/ START 19:00

料金:チケット1Fスタンディング¥8,000(税込)2F指定席¥9,000(税込)

※未就学児入場不可 ※別途1ドリンクオーダー



日程:2019年3月18日(水)

会場:Zepp Diver City Tokyo

時間:OPEN 18:00/ START 19:00

料金:チケット1Fスタンディング¥8,000(税込)2F指定席¥9,000(税込)

※未就学児入場不可 ※別途1ドリンクオーダー



制作・招聘:クリエイティブマン

協力:BEATINK