秋葉原に出撃し任務を完遂せよ！　『アズレン』コラボ約100店舗で実施

秋葉原関連企業の出資で、街の観光活性化のために設立されたAKIBA観光協議会主催で、 9月1日から『秋フェス2019秋×アズールレーン』を開催。Yostarとコラボをし、『アズールレーン』リリース2周年に合わせて秋葉原約100店舗とのコラボキャンペーンを行うなど、街を盛り上げる施策を実施する。



『アズールレーン』は中国での配信から始まり、日本ではYostarが2017年9月より日本語版を配信しているiOS/Android向けゲームアプリ。世界中の艦船を可愛い少女に擬人化した艦船を操作する、シューティングRPGだ。



今回、『アズールレーン』のコラボキャンペーンを9月1月(日)~ 9月30日(月)の期間で実施。買い物をすると貰える限定ノベルティや、特設会場での物販イベント実施など、総勢約100店舗に及ぶコラボキャンペーンを期間中に実施予定だ。



特設ページで情報を集め秋葉原に出撃し、任務を完遂せよ!



(C)2017 Manjuu Co.,ltd & Yongshi Co.,ltd All Rights Reserved. (C)2017 Yostar Inc. All Rights Reserved.