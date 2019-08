10月開催『NARUTO』20周年記念LIVE オリジナルグッズ発表！

2019年10月5日(土)・6日(日)の2日間、幕張メッセ・イベントホールにて開催される、岸本斉史による大人気少年漫画『NARUTO-ナルト-』の『週刊少年ジャンプ』掲載20周年を記念したスペシャルイベント『NARUTO to BORUTO THE LIVE 2019』のオリジナルグッズが発表となった。



発表されたのは、出演者の名前を背面にプリントしたTシャツ(3種)やイベントロゴを使ったマフラータオル、ラバーバンド、描き下ろしキービジュアルを使った缶バッジやポストカードセットなど8アイテム。これらのアイテムを5000円(税込)以上購入すると、オリジナルビニールバッグをプレゼントしてもらえる。



一般販売チケットも絶賛販売中の『NARUTO』の世界が盛りだくさんのイベントに、足を運んでみてはいかがだろうか。



■『NARUTO to BORUTO THE LIVE 2019』開催概要

会場:幕張メッセ イベントホール

会期:2019年10月5日(土) 15:00開場16:00開演

10月6日(日) 14:00開場15:00開演

チケット:一般販売[全席指定/ファミリーシート] ※先着販売

販売価格:7500円+税

※予定枚数に達し次第、販売終了となります。

※プレミアムシートは両日完売しました。



(C)岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ

(C)NARUTO to BORUTO THE LIVE 2019実行委員会





■グッズ(一部)

・Tシャツ:黒 ※公演チケット購入限定/オレンジ/ピンク

3500円(税込)







・マフラータオル

1200円(税込)



・ラバーバンド

600円(税込)



・ホテルキーホルダー

1000円(税込)



・缶バッジ(23種)

500円(税込)/1個

※Aグループ、Bグループに分けて、ランダム販売となります。

※シークレットあり



・クリアファイル

500円(税込)



・ポストカードセット(14枚組、フレーム付き)

1800円(税込)





・トートバッグ(大)

1800円(税込)





※5000円(税込)以上ご購入頂いた方にはオリジナルビニールバッグをプレゼント!