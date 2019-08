蒼井翔太が”歌姫”に！　人気2.5次元俳優多数出演『REAL⇔FAKE』オープニング映像公開

MBS/TBS ドラマイズム枠にて9月より、舞台で大活躍中の豪華俳優陣が競演するオリジナルドラマ『REAL⇔FAKE』。放送まであと1週間を切りファンの期待が高まる中、放送に先駆けてオープニング映像が公開となった。



蒼井翔太演じる天使の歌声をもつ”歌姫”・朱音(あかね)が突然の失踪をするところから物語がスタートする本作は、ミステリー要素と共にメンバーたちの個性あふれるやり取りも楽しめる、新感覚のドラマとなっている。荒牧慶彦、植田圭輔、小澤 廉、佐藤流司、松村龍之介、和田雅成、染谷俊之ら大人気2.5次元俳優が多数出演することでも話題となっている作品だ。



放送に先駆けて公開となったオープニング映像は、オープニングテーマ『REAL⇔FAKE』のMusic Videoでもあり、それぞれの思惑が交差するようなミステリアスな雰囲気の中、作中ユニット”Stellar CROWNS”メンバーが歌唱しダンスを披露している姿を見ることができる。また、そのオープニングテーマであるStellar CROWNS with 朱音による『REAL⇔FAKE』は、初回放送にあわせ9月2日(月)より各音楽配信サイトで配信決定! 詳細は配信当日に発表となる。



◼️『REAL⇔FAKE』オープニング映像先行公開





◼️主題歌情報

オープニングテーマ 『REAL⇔FAKE』 Stellar CROWNS with 朱音

※各配信サイトにて9月2日(月)より順次配信予定



エンディングテーマ 『Fake of Fake』 蒼井翔太

※10月2日(水)発売11thシングルに収録



◼️MBS /TBS ドラマイズム『REAL⇔FAKE』

番宣スポット公開中!





<放送情報>

MBS:9月1日より毎週日曜24:50~

TBS:9月3日より毎週火曜25:28~

IBC(岩手放送):9月17日より毎週火曜25:28~(※初回は25:30~)

RKK(熊本放送):10月8日より毎週火曜25:00~



<見逃し配信>

・MBS動画イズム

・TVer

TBSでの放送終了後、毎週水曜日更新予定。



出演:荒牧慶彦、植田圭輔、小澤 廉、佐藤流司、松村龍之介、和田雅成(※五十音順)

染谷俊之/蒼井翔太

監督・ 脚本:毛利亘宏(少年社中)

制作プロダクション:ダブ

製作・著作:『REAL⇔FAKE』製作委員会・MBS



<ドラマあらすじ>

その歌声から、天使と呼ばれている”歌姫”朱音(蒼井翔太)が、突然失踪した。所属事務所の垣根を越えたタレントによるユニット、『Stellar CROWNS(ステラクラウンズ)プロジェクト』に加入し、活動の幅を広げようとしていた矢先だった。失踪の原因について様々な憶測が飛び交う中、朱音の所属事務所社長の元に一通の怪文書が届く。「犯人は、プロジェクトメンバーの中にいる。」フリーの映像ディレクター・守屋英俊(染谷俊之)は、社長の依頼を受け、プロジェクトのドキュメントムービーの撮影を口実に、犯人捜しを始める。