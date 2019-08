サマソニ現地取材　タッシュ・サルタナという「天才」を作り上げた音楽的ルーツ

サマーソニックの東京2日目、SONIC STAGEで披露された初来日ライブが絶賛されたタッシュ・サルタナ。オーストラリアが生んだ1995年生まれの新星に迫るべく、ライブ終了後の彼女にインタビューを行なった。



ー大阪公演は中止となりましたが、今日の東京公演はどうでしたか?



タッシュ:日本のオーディエンスはシャイだと聞いてたけど、そうでもなかった。めちゃくちゃクレイジーってわけじゃないけど、きっと日本人ならではのクレイジーさで楽しんでくれたんじゃないかな。大阪公演のキャンセルは残念だったけど、そういう不可抗力は仕方ないし、私の体調が悪くて仕方なくキャンセルしたことだってある。それだけは避けたいと気をつけていること。



ータッシュにとってベスト・ライブとは?



タッシュ:そうね、ステージ上で私が落ち着いて演奏できた時のライブ。ひとつひとつの演奏にしっかり集中して着実にやって、全体のことはあれこれ考えていない状態ね。考えすぎると良くないようなの。演奏がすごく良くできて私がハッピーになると、それが観ているオーディエンスにも伝わる。今日のライブでもみんなが英語を分かるわけじゃないけど、すごく理解してくれたし伝わったと思う。



ーひとりでストリートに立ちバスキングしていた以前には、ロック・バンドも組んでいたそうですね。



タッシュ:音楽好きのティーンエイジャーなら当然って感じで、バンドをやっていた。とにかく音楽をやりたかったの。バンドでも、ひとりになってからも、ありとあらゆる場所で演奏してきた。クラブやバー、カフェや公園、街角、友人の誕生日会など。本当に毎日演奏していたわ。



ー3歳から始めたギターはもちろん、ベースやピアノ、トランペット、サックス、パン・フルートやパーカッションなど10種類以上の楽器を弾きこなせるそうですが、知らない楽器でも触ればなんとなく弾ける、という類い稀ない才能の持ち主なんでしょうか。



タッシュ:初めて見た楽器でも、なんとなく音の出しかたがわかるのは確かね。そこは持って生まれた自然な感覚かもしれない。とはいえ上手く演奏するためには、ものすごく練習している。練習にはすごく時間を費やしている。









Photo by Yosuke Torii



ーギタリストとして最も尊敬しているのは?



タッシュ:ジミ・ヘンドリックス、フリートウッド・マックのリンジー・バッキンガム、サンタナの3人ね。もう少し近い世代ではジョン・バトラーも素晴らしいと思う。



ージミ・ヘンドリックスとの比較はよくされているようだけど、自分では似ていると思う点は?



タッシュ:スタイル的には全然違っていると思う。でも似ているのは、ギターを弾いている時のフィーリングじゃないかな。



ー他のギタリストとは異なる、タッシュのオリジナリティとは?



タッシュ:たぶん、いろんなことを少しずつやってることかな。いろんなスタイルを。あとはギターをすごく高い位置で抱えるとか。でも、それは他にもやってるギタリストがけっこういるから、どうだろう、よく分からないな。









Photo by Yosuke Torii



ーさっき挙げてくれたギタリストたちが世代的に離れているのは、父親から影響を受けてきたから?



タッシュ:そう、父親が聴いていた音楽からは大いに影響を受けてきた。



ー子どもの頃って親の趣味や嗜好を否定したがるものだけど。



タッシュ:親の方が、ありのままの私を受け入れてくれたからだと思う。だから全然そういう反抗心は覚えなかった。生まれた時から、私はかなり変わり者だったし、どちらかといえば姉の方がもっとワイルドだったんだけど(笑)。女の子だからどうこうは言われたこともなかったし、家にカノジョを連れてきた時も”あ、そうなの”って感じで。ただもっと若い頃は、もっと無茶苦茶やっていた。飲んだり、酔いつぶれたり、あらゆる醜態を親の前でさらしてきたと思うな。



ーシンガーとしてインスパイアを受けた人は?



タッシュ:マット・コービー(Matt Corby)。オーストラリア人のシンガーで、ついこの間一緒にコラボしたばかり。すごく私たち、顔が似ているの。ホントそっくりよ(笑)。



この投稿をInstagramで見る TASH SULTANAさん(@tashsultanaofficial)がシェアした投稿 - 2019年 7月月9日午前12時48分PDT





ー1stアルバム『Flow State』にテーマやコンセプトはありますか?



タッシュ:『Flow State』というタイトルからも分かる通り、滑らかに流れる状態を導いてくれるアルバムなの。あなたの周囲にある全ての景色と、あなたの内側の全てが同時に一体となる、そんな状態よ。



ーそのコンセプトでアルバムを作ろうと思った何かきっかけでも?



タッシュ:私もそうありたいと願っているから。じっとしてピースフルでいることが私にはできないようなの。だから私なりの方法を探し求めている。私はすぐ自分に抵抗したり、周囲の人に抵抗したり、決めたことを辞めてしまったり。だから”フロー・ステイト』(=滑らかに流れる状態)にあればいいんだろうなと。いい日もあれば、悪い日もある。いい扱いを受ける日もあれば、ひどい扱いを受ける日もある。でも、その間を上手く流れていくことが大切じゃないかと思っている。



ーライブ中は全てひとりで演奏を? それともエンジニアが音を止めたり、ある程度の操作はしている?



タッシュ:私が全てひとりでやっている。サウンド・ループを作って、それをトラックに入れていく。大抵は5つのトラックかな。まずはリズム・ギターのトラック。それから、たぶんベースのトラック、ドラムのトラック。そうやって作ったトラックを、いつでも止めたい時に、私が止められる。途中でエディットもできるし、ビートをいじったり、プログラミングしていくの。







ーどうしてこのようなスタイルに?



タッシュ:どうしてだろう。いろいろひとりでやってるうちにかな。でも、もうすぐバンドもやる予定なの。どういうバンドになるかは分からないけど、次のアルバムでやってみるつもり。バンド編成と、このループをやるワンマン・スタイル、それにひとりでやるアコースティック・スタイル。この3つを考えている。



ータッシュの音楽を聴いていると、歌詞のテーマやサウンドから、自然との調和や一体感を強く感じるのだけれど。



タッシュ:私は海の近くに住んでいるし、森にも近いところに住んでいる。その影響じゃないかと思うな。文明社会の近くにいるのは好きじゃない。できることなら火星に住んでたいくらい(笑)。でも時々街に出掛けたり、人と会ったり交流するのは嫌なわけじゃない。ただ住む場所は静かなところがいいの。その点、オーストラリアは自然が豊かだし、ひとつの大国ではなく、多くの小国で成り立っている。地域によって方言が異なっていたり、様々な文化があるの。そういうことって大切だわ。









Photo by Yosuke Torii





