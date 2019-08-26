山下達郎が現在開催中のツアー「山下達郎 PERFORMANCE 2019」の追加公演が決定した。
「山下達郎 PERFORMANCE 2019」は6月から全国各地で開催されているツアーで、新たに11月11日と12日の東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）、12月1日の熊本・熊本城ホール メインホールの3公演の開催がアナウンスされた。熊本城ホール公演は、12月1日にグランドオープンする同会場のこけら落としとなる。
追加公演のチケットは、10月5日15:00から8日18:00に申し込みを受け付ける。これに先駆けて、中止となった7月12、13日の東京・中野サンプラザホール公演のチケット購入者を対象にした抽選先行予約を9月24日15:00から30日18:00まで受け付けることが決定。対象者にはイープラスから案内メールが送信される。
山下達郎 PERFORMANCE 2019（※終了分は割愛）
2019年8月30日（金）兵庫県 神戸国際会館こくさいホール
2019年8月31日（土）兵庫県 神戸国際会館こくさいホール
2019年9月3日（火）千葉県 市川市文化会館（※6月6日分振替公演）
2019年9月6日（金）東京都 NHKホール
2019年9月7日（土）東京都 NHKホール
2019年9月11日（水）愛媛県 松山市民会館 大ホール
2019年9月15日（日）大阪府 フェスティバルホール
2019年9月16日（月・祝）大阪府 フェスティバルホール
2019年9月19日（木）鹿児島県 鹿児島市民文化ホール 第1ホール
2019年9月21日（土）宮崎県 宮崎市民文化ホール
2019年9月24日（火）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2019年9月25日（水）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2019年9月29日（日）石川県 本多の森ホール
2019年9月30日（月）石川県 本多の森ホール
2019年10月4日（金）新潟県 新潟県民会館
2019年10月5日（土）新潟県 新潟県民会館
2019年10月9日（水）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru
2019年10月10日（木）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru
2019年10月13日（日）北海道 根室市総合文化会館
2019年10月18日（金）岡山県 倉敷市民会館
2019年10月20日（日）香川県 レクザムホール 大ホール
2019年10月26日（土）沖縄県 沖縄市民会館
2019年10月27日（日）沖縄県 沖縄市民会館
2019年11月11日（月）東京都 LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）（※追加公演）
2019年11月12日（火）東京都 LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）（※追加公演）
2019年11月19日（火）栃木県 宇都宮市文化会館（※6月10日分振替公演）
2019年12月1日（日）熊本県 熊本城ホール メインホール（※追加公演）