日本サッカー協会（JFA）は26日、9月のエクアドル遠征に臨むUー17日本代表メンバーを発表した。

メンバーには、令和元年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）を制した桐光学園の西川潤をはじめ、計21名を選出。Uー17日本代表は、10月から11月にかけて行われる、「FIFA Uー17ワールドカップブラジル2019」に向けて、9月6日と9日にUー17エクアドル代表と対戦する。



Uー17日本代表メンバーは以下の通り。

▼GK

1 鈴木彩艶（浦和レッズユース）

12 野澤大志ブランドン（FC東京U-18）

▼DF

3 半田陸（モンテディオ山形ユース）

5 畑大雅（市立船橋高）

15 村上陽介（大宮アルディージャU18）

18 角昂志郎（FC東京U-18）

2 鈴木海音（ジュビロ磐田U-18）

4 中野伸哉（サガン鳥栖U-18）

▼MF

16 山内翔（ヴィッセル神戸U-18）

13 藤田譲瑠チマ（東京ヴェルディユース）

19 田村蒼生（柏レイソルU-18）

6 横川旦陽（湘南ベルマーレU-18）

8 成岡輝瑠（清水エスパルスユース）

17 田中聡（湘南ベルマーレU-18）

7 三戸舜介（JFAアカデミー福島U18）

20 遠山悠希（京都サンガF.C.U-18）

▼FW

9 若月大和（桐生第一高）

10 西川潤（桐光学園高）

14 中野桂太（京都サンガF.C.U-18）

11 唐山翔自（ガンバ大阪ユース）

21 光田脩人（名古屋グランパスU-18）