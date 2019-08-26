U－17日本代表に選出された西川潤 [写真]=金田慎平

　日本サッカー協会（JFA）は26日、9月のエクアドル遠征に臨むUー17日本代表メンバーを発表した。

　メンバーには、令和元年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）を制した桐光学園の西川潤をはじめ、計21名を選出。Uー17日本代表は、10月から11月にかけて行われる、「FIFA Uー17ワールドカップブラジル2019」に向けて、9月6日と9日にUー17エクアドル代表と対戦する。
　
　Uー17日本代表メンバーは以下の通り。

▼GK
1　鈴木彩艶（浦和レッズユース）
12　野澤大志ブランドン（FC東京U-18）

▼DF
3　半田陸（モンテディオ山形ユース）
5　畑大雅（市立船橋高）
15　村上陽介（大宮アルディージャU18）
18　角昂志郎（FC東京U-18）
2　鈴木海音（ジュビロ磐田U-18）
4　中野伸哉（サガン鳥栖U-18）

▼MF
16　山内翔（ヴィッセル神戸U-18）
13　藤田譲瑠チマ（東京ヴェルディユース）
19　田村蒼生（柏レイソルU-18）
6　横川旦陽（湘南ベルマーレU-18）
8　成岡輝瑠（清水エスパルスユース）
17　田中聡（湘南ベルマーレU-18）
7　三戸舜介（JFAアカデミー福島U18）
20　遠山悠希（京都サンガF.C.U-18）

▼FW
9　若月大和（桐生第一高）
10　西川潤（桐光学園高）
14　中野桂太（京都サンガF.C.U-18）
11　唐山翔自（ガンバ大阪ユース）
21　光田脩人（名古屋グランパスU-18）