撮り下ろしボイスも☆ 『スタリラ』×『東武動物公園』コラボイベント詳細到着！

スマートフォン向けゲームアプリ『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』と『東武動物公園』のコラボイベントが、2019年9月7日(土)から10月27日(日)の期間に開催されることが決定した。



『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』は、通称『スタリラ』。聖翔音楽学園・凜明館女学校・フロンティア芸術学校・シークフェルト音楽学院の4つの学校に在籍する24人の舞台少女たちが”オーディション”に参加し”トップスタァ”を目指す作品で、”二層展開式少女歌劇”として、様々なメディアミックスが展開されている。



本イベントの開催期間中は、描き下ろしイラスト、ちびキャライラストを使用した商品の先行販売、コラボフード、イベント限定購入特典のプレゼントなどを実施するほか、園内アナウンス・観覧車『エマさんのチーズ風車』ゴンドラ内、動物園内『アフリカサバンナ』にて、撮り下ろしのキャストボイスを聞くことができる。



■コラボイベント概要

名称:少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-×東武動物公園

開催期間:2019年9月7日(土)~10月27日(日)

開催場所:東武動物公園



(C)Project Revue Starlight

(C)2019 Ateam Inc.

(C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc.

(C)bushiroad All Rights Reserved.





【コラボチケットの販売】

特別デザインの東武動物公園のチケットとチケットホルダーがセットになった、『スタリラグッズ付きチケット』を入園窓口で販売。



販売場所:入園窓口(東ゲート/西ゲート)

販売料金:

▼コラボ入園券(入園券+チケットホルダー)

大人(中学生以上) 2000円

小人(3歳~小学生) 1000円

シニア(60歳以上) 1300円



▼コラボワンデーパス (入園券+乗り物乗り放題+チケットホルダー)

大人(中学生以上) 5100円

小人(3歳~小学生) 4000円

シニア(60歳以上) 4000円



・チケットホルダー(全1種)



※グッズ付きチケットは数量限定の為、品切れになる場合がございます。



【キャラクターバースデー企画】

イベント期間中に誕生日を迎えるキャラクターのバースデー企画として、対象の期間に『グッズ付きチケット』を購入すると、『オリジナルバースデーポストカード(全4種)』がプレゼントされる。



配布場所:入園窓口(東ゲート/西ゲート)

配布日程:

■リュウ・メイファン: 9月7日(土)~9月13日(金)

■愛城華恋:9月23日(月)~9月29日(日)

■星見純那:9月30日(月)~10月6日(日)

■叶美空:10月8日(火)~10月14日(月・祝)



・バースデー特典:『オリジナルバースデーポストカード』(全4種)



※数量限定の為、品切れになる場合がございます。



【キャスト撮り下ろしボイス】

(1)園内アナウンス

[キャラクター]愛城華恋、神楽ひかり、雪代晶、巴珠緒、大月あるる

[放送場所]園内各所

[放送時間]10:10~/11:10~/12:10~/13:10~/14:10~/15:10~/16:10~



(2)観覧車『エマさんのチーズ風車』ゴンドラ内アナウンス

[キャラクター]愛城華恋、神楽ひかり

[放送場所]観覧車『エマさんのチーズ風車』ゴンドラ内

[放送時間]営業時間中 ※1回の乗車中に聞くことができます。

[利用料金]お1人様600円(のりもの券6枚) ※ワンデーパス利用可。

※強風や点検等により運休となる場合がございます。



(3)キャラクターによる動物解説ボイス

各キャラクターに設定された動物に関する解説ボイスを聞くことができます。

[キャラクター]愛城華恋、神楽ひかり、雪代晶、巴珠緒、大月あるる

[放送場所]動物園内『アフリカサバンナ』※描き下ろしイラスト等身大パネル設置場所

[放送時間]10:00~/11:00~/12:00~/13:00~/14:00~/15:00~/16:00~