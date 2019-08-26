＜日本の試合日程、ライブ放送予定＞
■オープニングラウンド
8月30日12時 スペイン戦（Dream Ballpark II）
BS朝日、Abema TV、J SPORTS 4
8月31日12時 南アフリカ戦（Dream Ballpark）
BS朝日、Abema TV
9月1日18時 アメリカ戦（Dream Ballpark）
BS朝日、Abema TV、J SPORTS 4
9月2日18時 チャイニーズ・タイペイ戦（Dream Ballpark II）
BS朝日、Abema TV、J SPORTS 1
9月3日18時 パナマ戦（Dream Ballpark）
BS朝日、Abema TV、J SPORTS 1
■スーパーラウンド
9月5日～7日 開始時刻、組み合わせは未定
9月5日
BS朝日、Abema TV、J SPORTS 1
9月6日
BS朝日、Abema TV
9月7日
テレビ朝日、Abema TV
■決勝・3位決定戦
9月8日12時 3位決定戦（Dream Ballpark）
9月8日18時 決勝戦（Dream Ballpark）
テレビ朝日系、BS朝日で放送予定
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