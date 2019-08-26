TOKYO, JAPAN - AUGUST 25: (R=L) Roki Sasaki and Yuji Nagata and and Shoma Sakashita and Yasunobu Okugawa of Samurai Japan U-18 pose for photographs during a Samurai Japan U-18 training and press conference on August 25, 2019 in Tokyo, Japan. (Photo by Koji Watanabe - SAMURAI JAPAN/SAMURAI JAPAN via Getty Images)


 

 
＜日本の試合日程、ライブ放送予定＞
■オープニングラウンド
8月30日12時　スペイン戦（Dream Ballpark II）
BS朝日、Abema TV、J SPORTS 4
 
8月31日12時　南アフリカ戦（Dream Ballpark）
BS朝日、Abema TV
 
9月1日18時　アメリカ戦（Dream Ballpark）
BS朝日、Abema TV、J SPORTS 4
 
9月2日18時　チャイニーズ・タイペイ戦（Dream Ballpark II）
BS朝日、Abema TV、J SPORTS 1
 
9月3日18時　パナマ戦（Dream Ballpark）
BS朝日、Abema TV、J SPORTS 1
 
 
■スーパーラウンド
9月5日～7日　開始時刻、組み合わせは未定
 
9月5日
BS朝日、Abema TV、J SPORTS 1
 
9月6日
BS朝日、Abema TV
 
9月7日
テレビ朝日、Abema TV
 
 
■決勝・3位決定戦
9月8日12時　3位決定戦（Dream Ballpark）
9月8日18時　決勝戦（Dream Ballpark）
 
テレビ朝日系、BS朝日で放送予定