GANG PARADEと磯村勇斗がW主演を務めるミュージカル「プレイハウス」の初日公演が本日8月25日に東京・東京芸術劇場 プレイハウスで行われた。

「プレイハウス」は根本宗子が作・演出を手がけるパルコ・プロデュースの新作舞台。ギャンパレメンバーは全員活動名と同名の風俗嬢を演じ、隠しごとが癖になっている歌舞伎町の風俗嬢・ミキとチヤホヤされて育った歌舞伎町一のホスト・一ノ瀬聖夜の出会いが描かれる。物語の軸となる役どころを担うヤママチミキが感情を口にするのが苦手なミキのもどかしい気持ちを繊細に表し、ソロパートではエモーショナルな歌声を聞かせるなど、メンバーは演技と歌で作品の世界観を観客に伝えるという普段のライブとは異なる表現にチャレンジしている。

ゲネプロ前に行われた囲み取材には根本、ギャンパレ、磯村が登場。根本は「私はミュージカルに初挑戦で、GANG PARADEは初舞台、磯村さんも初ミュージカルと、“初めてづくし”のメンバーで作りました。GANG PARADEの曲と物語がリンクする、お祭り感のあるジュークボックスミュージカルに仕上がっています」と作品への自信をうかがわせる。ギャンパレのメンバーも順にコメントし、カミヤサキは「初挑戦の舞台は、エンタテインメントについて改めて考える機会になりました。一人でも多くの方の心を動かせたら」、ヤママチは「今までやったことがない経験ができるチャンスをいただけて、ありがたい。今後の活動に生かしていきたいです」、ココ・パーティン・ココは「(演劇のことは)右も左もわからなかったので、すべてが新鮮。アイドル好きな方も、舞台好きの方にも観ていただきたいです」とそれぞれが思いを口にした。またユイ・ガ・ドクソンが稽古での苦労について「この数週間、日々、死んで、生まれて、死んで生まれての繰り返しで……」と発言すると、周りからは「死んではいない!(笑)」とツッコミが入る場面もあり、にぎやかな雰囲気で会見は進められた。

ユメノユアは「根本さんと素敵な俳優の皆さんのおかげで、日々楽しく勉強させていただいています」、キャン・GP・マイカは「『アイドルってこんなにすごいんだ』『ヤベえなこいつら!』と思ってもらえるよう、観客の度肝を抜きたいです」、テラシマユウカは「普段は決まったメンバーでライブをしていますが、今回『プレイハウス』限定のメンバーでお届けできる貴重な機会なので、楽しんでいきたいです」と述べ、月ノウサギは「私たちのコンセプトは“みんなの遊び場”なので、新たな“遊び場”を作り上げることができて本当に楽しいです」、ハルナ・バッ・チーンは「今年の夏を『プレイハウス』で締めくくられるのがとてもうれしいです」、ナルハワールドは「稽古の1つひとつが新鮮でした。楽しい作品を届けられたら」と話した。

「プレイハウス」は9月1日まで東京で行われ、9月28日には大阪・森ノ宮ピロティホールで上演される。

PARCOプロデュース「プレイハウス」

2019年8月25日(日)~9月1日(日)東京都 東京芸術劇場 プレイハウス

2019年9月28日(土)大阪府 森ノ宮ピロティホール

<出演者>

GANG PARADE / 磯村勇斗 / 栗原類 / 鳥越裕貴 / 富川一人 / ブルー&スカイ / 猫背椿



<使用楽曲>

・Wake up Beat!

・GANG PARADE

・GANG 2

・LAST

・Close your eyes

・Happy Lucky KiraKira Lucky

・sugar

・正しい答えが見つからなくて

・RATESHOW

・FOUL

・Are you kidding?

・Jealousy Marionnette

・CAR RADIO

・HERETIC