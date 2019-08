「夏休みの課題が終わらない」14歳女子に贈る1曲とアドバイス

秋山黄色さんが、8月21日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(14歳・女性)のお悩み夏休みの課題・作文、正直面倒くさい。テーマが決まってるから逆に難しい。ダルい、面倒くさい、終わらない……。――このリスナーのために秋山黄色さんが選んだ楽曲は、「とうこうのはて」です。この曲の歌詞に『有限の青春から 音と楽だけ盗み出した』という部分がありまして……自分の歌詞を音読するの、バリ恥ずかしいんですけど(笑)。“学校というモノごときで傷つくくらいだったら、俺は学ぶんじゃなくて最初から盗みに行くぞ”というスタイルで向き合っていたほうが意外といいんじゃないか、という曲になっていますので「とうこうのはて」を選曲させていただきました。かく言う俺なんて、作文をハイリア文字(※ゲームソフト『ゼルダの伝説 風のタクト』で使用される言語)で書いて再提出くらって3日学校休んだくらいちゃんとやってこなかったんで、アドバイス出来るか分からないんですけど……(笑)。遊び半分でやってみたりすると、1、2行書いて最後まで書けちゃったみたいなことがあるかもしれない。“やらされている”って気持ちでいると、面倒くさくなっちゃうかな。取り組み方を変えてみたりするとスッと終わるかもしれないので、早く終わらせて遊びましょう!【秋山黄色『とうこうのはて』Lyric Video (Short ver.)】今回、リスナーに贈られた楽曲「とうこうのはて」は、1月にリリースされたファーストミニアルバム『Hello my shoes』に収録されています。また8月9日には、ニューシングル「夕暮れに映して」をリリース。詳細はオフィシャルサイト(https://www.akiyamakiro.com/)まで。番組では松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda10/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/