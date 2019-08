本日8月24日、東京・ソニーストア 銀座で宇多田ヒカルのライブ映像作品「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018」の発売を記念したイベント「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018 Sony Store Days」の東京編がスタートした。

このイベントは7月から全国の大阪、北海道、愛知、東京、福岡のソニーストアを巡回しているもので、各会場で宇多田がライブで実際に着用した衣装の展示に加え、ソニー製品を使った宇多田楽曲のハイレゾ音源の試聴やBRAVIAでのライブ映像の視聴を楽しむことができる。さらにPlayStation VRで生々しいVRライブ映像が観られるなど、「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018」の魅力を存分に味わえる。

一連の企画の中でもとりわけ注目を集めているのは、360 Reality Audioによるライブ音源の視聴プログラム。こちらは会場に特設された13.1chの大掛かりなスピーカーシステムを用いて、エンジニアの小森雅仁が360 Reality Audio用にミックスした「あなた」「Play A Love Song」のライブ音源を楽しむ企画で、一般的に用いられる2chステレオ用のミックスと比べて格段に臨場感の高いサウンドで宇多田のライブを追体験することができる。

ソニーストア 銀座でのイベントは9月1日まで。9月6~15日には、ソニーストア 福岡天神でも同様の企画が届けられる。なお360 Reality Audioによるライブ音源の視聴プログラムの参加には、イベント特設サイトでの予約が必要となる。

Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018 Sony Store Days(※終了分は割愛)

2019年8月24日(土)~9月1日(日)東京都 ソニーストア 銀座

2019年9月6日(金)~9月16日(月)福岡県 ソニーストア 福岡天神

Photo by Tomomi Chijiiwa